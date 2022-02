Podczas MWC 2022 Huawei zaprezentuje niskoemisyjne centrum danych

Budowa centrum danych nowej generacji w czterech etapach

Rozwój usług cyfrowych zmusza centra danych do rozbudowy infrastruktury i zwiększania złożoności architektury. Budowa, wdrożenie, obsługa i utrzymanie oraz zarządzanie wymagają coraz większych nakładów czasu i pracy. Operatorzy borykają się z takimi problemami jak wydłużony czas budowy, duże zużycie energii, skomplikowana obsługa i utrzymanie oraz zawodność tradycyjnych rozwiązań stosowanych w centrach danych.

Prefabrykowane modułowe centrum danych stanowi idealne rozwiązanie. Budowa przypominająca układanie klocków LEGO pozwala na elastyczną konfigurację i montaż poszczególnych modułów. Centra danych można sprawnie tworzyć i rozbudowywać, ograniczając czas budowy i obniżając koszty. Rozwiązanie to można szybko zastosować do dużych centrów danych, które wymagają częstego skalowania, szczególnie w przypadku centrów danych operatorów.

Firma Huawei opracowała cztery etapy, które pomogą w planowaniu, budowie i zarządzaniu inteligentnymi, ekologicznymi centrami danych nowej generacji, obejmujące przekształcenie architektury, chłodzenia, obsługi i utrzymania oraz zasilania.

1. Zmiany w architekturze: prefabrykowane modułowe centra danych stały się standardem w branży. Modułowe i prefabrykowane rozwiązania pozwalają na szybsze ukończenie budowy, ograniczając potrzebny czas z ponad 18 miesięcy do mniej niż pół roku. Jest to wyjście naprzeciw zapotrzebowaniu na szybkie uruchamianie usług. Prefabrykowane modułowe centrum danych Huawei jest zmontowane w 97%, a podczas budowy nie powstają odpady płynne, gazowe ani stałe. Zużycie wody i ilość odpadów z budowy ograniczono o 80%, wskaźnik odzysku wynosi ponad 80%, a emisję dwutlenku węgla w związku z budową obniżono o 90%, osiągając konstrukcję przyjazną dla środowiska przez cały okres jej użytkowania.

2. Zmiany w systemach chłodzenia: większość energii elektrycznej w centrum danych pochłania system chłodzenia, więc jest on zasadniczym elementem, jeśli chodzi o oszczędzanie energii i obniżenie emisji. Technologia cyfrowa Huawei iCooling i pośrednie chłodzenie wyparne, które maksymalnie wykorzystuje bezkosztowe źródła chłodzenia, obniżają wartość PUE (efektywności zużycia energii) centrów danych o 8–15%.

3. Zmiany w obsłudze i utrzymaniu: prefabrykowane modułowe centrum danych Huawei wyposażono w cyfrowy inteligentny system obsługi i utrzymania umożliwiający niezależną obsługę i utrzymanie centrów danych, co pozwala na ograniczenie kosztów o około 35%. Ponadto udoskonalone i inteligentne zarządzanie możliwościami zasobów poprawia ich wykorzystanie o około 20%.

4. Zmiany w zasilaniu: aby sprostać rosnącym potrzebom na usługi, centra danych nowej generacji muszą korzystać z ujednoliconych, modułowych projektów, aby zapewnić wysoką niezawodność i stabilność. Dlatego do zasilania i chłodzenia głównych urządzeń stosowane są rozwiązania projektowe N+1, N+X, a nawet 2N, aby osiągnąć wyższy poziom bezpieczeństwa. Na podstawie koncepcji „więcej krzemu, mniej miedzi" i „więcej akumulatorów litowych, mniej akumulatorów kwasowo-ołowiowych" oraz predykcyjnego utrzymania opartego na sztucznej inteligencji prefabrykowane modułowe centrum danych Huawei wykorzystuje wydajne UPS o dużej gęstości i zarządza wszystkimi podłączeniami systemu dystrybucyjnego do zasilania w sposób zwizualizowany, zmieniając pasywny model utrzymania w aktywny. Metody te zapewniają ciągłe i stabilne działanie centrów danych.

Aby dowiedzieć się więcej na temat rozwiązań z zakresu prefabrykowanych modułowych centrów danych Huawei, zapraszamy na nasze stoisko: 1H50, FIRA GRANT VIA Hall 1, od 28 lutego do 3 marca. Ponadto zachęcamy do udziału w szczycie Huawei Digital Power Summit, który odbędzie się 1 marca i zgromadzi decydentów, liderów branżowych i ekspertów, aby rozmawiać na temat trendów rozwoju ekologicznych i niskoemisyjnych sieci, innowacyjnych technologii i najlepszych praktyk. Link do transmisji ze Szczytu: https://live.huawei.com/mwc/meeting/en/10157.html

