Huawei présentera un centre de données à faible émission de carbone lors du MWC 2022

Pour relever les défis auxquels sont confrontés les centres de données traditionnels, Huawei adhère au concept de conception « modulaire + intelligent » et remodèle l'architecture, le refroidissement, l'exploitation et la maintenance ainsi que l'alimentation électrique pour construire des centres de données de nouvelle génération simplifiés, écologiques, intelligents et sécurisés. La solution de Huawei est largement utilisée dans la construction de centres de données écologiques et à faible émission de carbone, aidant les opérateurs à atteindre leurs objectifs de neutralité carbone et à optimiser les performances des centres de données.

Construire un centre de données de nouvelle génération en quatre étapes

L'expansion des services numériques oblige les centres de données à faire évoluer l'infrastructure et à complexifier l'architecture. La construction, le déploiement, l'exploitation la maintenance ainsi que la gestion prennent du temps et demandent beaucoup de travail. Les opérateurs sont gênés par la longue période de construction, la forte consommation d'énergie, les difficultés d'exploitation et de maintenance et la faible fiabilité des solutions de centres de données traditionnelles.

Le centre de données modulaire préfabriqué constitue une solution idéale. Le mode de construction de type LEGO permet une configuration et un assemblage flexibles des différents modules. Les centres de données peuvent être rapidement construits et étendus, ce qui raccourcit la période de construction et réduit les coûts. Cette solution s'applique rapidement aux grands centres de données qui nécessitent une mise à l'échelle fréquente, notamment les centres de données des opérateurs.

Huawei a mis au point quatre étapes pour faciliter la planification, la construction et la gestion de la prochaine génération de centres de données intelligents et écologiques, notamment la refonte de l'architecture, la refonte du refroidissement, la refonte de l'exploitation et de la maintenance et la refonte de l'alimentation électrique.

1. Repenser l'architecture : de nos jours, les centres de données modulaires préfabriqués sont devenus la norme de l'industrie. Une approche modulaire et préfabriquée permet une livraison simplifiée, réduisant le cycle de construction de plus de 18 mois à moins de six mois. Cela répond à la demande pour le lancement rapide du service. Le centre de données modulaire préfabriqué de Huawei a un taux d'assemblage de 97 % et ne produit pas de déchets liquides, gazeux et solides pendant la construction. La consommation d'eau et les déchets de construction sont réduits de 80 %, le taux de récupération est supérieur à 80 % et les émissions de carbone de construction sont réduites de 90 %, pour une construction écologique tout au long du cycle de vie.

2. Repenser le refroidissement : la majeure partie de l'électricité d'un centre de données est consommée par le système de refroidissement, qui est donc le point central des économies d'énergie et de la réduction des émissions. La technologie numérique iCooling de Huawei et la solution de refroidissement indirect par évaporation qui maximise l'utilisation des sources de refroidissement gratuites réduisent la valeur de l'efficacité de l'utilisation de l'énergie (PUE) des centres de données de 8 à 15 %.

3. Repenser l'exploitation et la maintenance : la solution de centre de données modulaire préfabriqué de Huawei est dotée d'une exploitation et d'une maintenance intelligentes numériques, qui permettent une exploitation et une maintenance autonomes des centres de données, réduisant les coûts d'exploitation et de maintenance d'environ 35 %. De plus, la gestion affinée et intelligente de la capacité des actifs améliore l'utilisation des ressources d'environ 20 %.

4. Repenser l'alimentation électrique : pour répondre à la demande croissante de services, les centres de données de prochaine génération doivent adopter des conceptions standardisées et modulaires afin de garantir une fiabilité et une stabilité élevées. Par conséquent, des solutions de conception N+1, N+X, voire 2N sont adoptées pour l'alimentation et le refroidissement des dispositifs centraux afin d'atteindre des niveaux de sécurité plus élevés. Basée sur les concepts de « plus de silicium moins de cuivre » et « plus de batteries au lithium, moins de batteries au plomb », ainsi que sur la maintenance prédictive basée sur l'IA, la solution de centre de données modulaire préfabriquée de Huawei utilise des onduleurs haute densité et efficaces et gère tous les liens du système d'alimentation et de distribution de manière visualisée, transformant ainsi la maintenance passive en maintenance proactive. Ces mesures garantissent le fonctionnement continu et stable des centres de données.

Pour en savoir plus sur les solutions de centres de données modulaires préfabriqués de Huawei, rendez-vous sur notre stand : 1H50, FIRA GRANT VIA Hall 1, du 28 février au 3 mars. De plus, vous pouvez rester à l'affût du Huawei Digital Power Summit, le 1er mars, qui réunira des responsables politiques, des chefs de file de l'industrie et des experts pour discuter de la tendance du développement des réseaux écologiques et à faible émission de carbone, des technologies innovantes et des meilleures pratiques. Lien de diffusion en direct disponible pour le sommet : https://live.huawei.com/mwc/meeting/en/10157.html

