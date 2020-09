Huawei expande seu portfólio para todos os cenários com seis novos produtos

Richard Yu, diretor-executivo e CEO do Huawei Consumer BG, disse: "As experiências excelentes do usuário são continuamente baseadas na inovação, mas nossa jornada de inovação sempre se inicia e termina com o consumidor. No futuro, nós continuaremos a trabalhar com nossos parceiros valiosos para oferecer um número maior de experiências inteligentes e de alta qualidade para os consumidores globalmente".

HUAWEI FreeBuds Pro e HUAWEI FreeLace Pro: ANC (cancelamento de ruído ativo) e áudio imersivo à disposição

O HUAWEI FreeBuds Pro é o primeiro fone de ouvido estéreo verdadeiramente sem fio (TWS) do mundo que oferece um cancelamento de ruído dinâmico e inteligente. Adicionalmente, o produto fornece o cancelamento de ruído líder no setor com a classificação de 40 dB.

O HUAWEI FreeLace Pro proporciona áudio excelente, um design sofisticado e o rating de cancelamento de ruído de até 40 dB. Apresenta também um par de drivers dinâmicos de 14 mm com áudio de alta fidelidade que oferecem uma experiência de audição ideal.

HUAWEI WATCH GT 2 Pro e HUAWEI WATCH FIT: recursos práticos de nível profissional para o uso diário

O novo HUAWEI WATCH GT 2 Pro proporciona até duas semanas de duração da bateria, mais de 100 modalidades para exercícios físicos (inclusive para esqui e campos de prática para golfe), além de recursos de rastreamento de dados de fitness de nível profissional.

O HUAWEI WATCH FIT, pesando apenas 34 gramas, é tão leve quanto uma pulseira esportiva. O relógio conta com o HUAWEI TruSeen™ 4.0 para fornecer um monitoramento cardíaco preciso por 24 horas detectando alterações no oxigênio do sangue, no sono e em condições de estresse.

HUAWEI MateBook X e HUAWEI MateBook 14: redefinição da produtividade móvel

O HUAWEI MateBook X combina o design icônico da série carro-chefe e a tecnologia inovadora com um design leve aprimorado e recursos inteligentes, incluindo o recurso Multi-screen Collaboration (colaboração em telas múltiplas). Pesando somente 1 kg1, o notebook mede apenas 13,6 mm2 na parte mais espessa sendo menor que uma folha de papel A4.

O HUAWEI MateBook 14, também lançado pela Huawei, possui um design altamente portátil e desempenho poderoso e integra o processador AMD Ryzen 4000 H Series, com o 2K HUAWEI FullView Display3 oferecendo recursos inteligentes, inclusive o Multi-screen Collaboration para que o consumidor possa continuar ativo onde estiver.

