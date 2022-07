Huawei : façonner ensemble une finance plus intelligente et plus durable

Avec l'avènement d'un monde intelligent entièrement connecté, l'économie et la société évoluent vers deux tendances majeures : la numérisation et le développement durable. Face à l'évolution des scénarios de services financiers et des modèles commerciaux à l'ère du numérique, le secteur financier est confronté à une demande croissante d'innovation commerciale rapide et d'expérience client ultime, ce qui accélère encore le rythme de sa transformation. Pour faire face à la nature complexe et dynamique de la transformation numérique, il est nécessaire que l'industrie financière reconstruise sa compétitivité de base dans l'ère numérique afin de réaliser la vision d'une finance intelligente.

« De meilleures connexions, des informations plus solides et davantage de scénarios sont la clé du renforcement de la compétitivité de la finance numérique », a souligné Ryan Ding, président de Huawei Enterprise BG. « En appliquant le concept de co-création, de partage et de gagnant-gagnant, nous travaillons avec nos clients et nos partenaires pour trouver un moyen de façonner une finance plus intelligente et plus verte et de créer une nouvelle valeur ensemble. »

Huawei a annoncé trois initiatives stratégiques pour faire progresser la numérisation de l'industrie financière dans la nouvelle ère.

Jason Cao, PDG de Huawei Global Digital Finance, a déclaré dans son discours : « La technologie, en particulier la connexion et le renseignement, continue de stimuler le développement de l'industrie financière. En 2022, nous sommes officiellement entrés dans l'ère du ZFLOPS en ce qui concerne la puissance de calcul de l'IA. Avec le développement de l'IA, nous adopterons la super-personnalisation. D'ici 2025, plus de 100 milliards de connexions physiques conduiront à des services financiers pour les « objets ». À l'avenir, les contrats intelligents permettront de prendre des décisions intelligentes partout. De nouveaux modèles de services et de produits émergeront les uns après les autres. Cependant, l'expérience utilisateur de bout en bout, le traitement en temps réel de données massives, l'exploitation et la maintenance, ainsi que la gestion de réseaux plus complexes et de multi-clouds deviendront autant de défis pour le secteur financier. Nous sommes confrontés à des opportunités aussi bien qu'à des défis. »

Afin de construire une finance plus intelligente et plus durable basée sur de meilleures connexions, des renseignements plus solides et davantage de scénarios, Huawei a annoncé trois initiatives stratégiques pour le secteur financier lors du sommet.

Plus intelligente : des solutions d'engagement des clients plus intelligentes pour améliorer l'expérience numérique ; des données et une plateforme convergente intelligente pour renforcer les capacités de traitement de données en temps réel ; une architecture multi-cloud hybride pour faciliter la gestion inter-cloud et rendre les services plus souples.

Plus verte : une infrastructure numérique autonome pour aider les institutions financières à atteindre un haut niveau d'efficacité, de disponibilité et de performance et faciliter la collaboration des multi-technologies, des technologies hétérogènes et du multi-cloud hybride.

Ensemble : Construire une plateforme de coopération de l'écosystème mondial et présenter trois initiatives améliorées pour le programme Financial Partner Go Global 2.0 (FPGGP) : développer davantage de partenaires de solutions ; étendre le FPGGP aux partenaires mondiaux de conseil et de service ; développer des partenaires de vente et de service locaux pour fournir localement les solutions FPGGP.

Travailler avec les clients et les partenaires mondiaux pour façonner une finance plus intelligente et plus durable

Au cours du sommet, Huawei et DBS ont annoncé la création d'une vitrine de l'innovation à DBS Newton Green.

Huawei a également signé un protocole d'accord avec OCBC Bank pour soutenir la transformation numérique de la banque en Asie du Sud-Est et dans la Grande Baie dans le cadre de trois initiatives clés : succursale et bâtiments verts avec IoT intelligent ; science des données et innovation en matière d'intelligence artificielle (IA) et accélération de l'adoption du cloud.

Pendant ce temps, Huawei a présenté sa solution de banque numérique 2.0, fondée sur la plateforme ouverte Temenos. La solution permet le lancement rapide de banques numériques et aide les grandes banques à accélérer leur modernisation dans le cloud, ce qui améliore considérablement l'efficacité du déploiement et la satisfaction du client.

Dans les prochains jours, Huawei signera un certain nombre d'accords de coopération avec plusieurs institutions financières et dévoilera une grande diversité de produits et de solutions créés conjointement avec ses partenaires, couvrant divers scénarios commerciaux.

