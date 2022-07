Huawei: współpraca przy tworzeniu inteligentnych i ekologicznych finansów

Wraz z nadejściem całkowicie połączonego, inteligentnego świata zarówno gospodarka, jak i społeczeństwo przekształcają się w kierunku dwóch głównych trendów: cyfryzacji i zrównoważonego rozwoju. W obliczu zmieniających się scenariuszy usług finansowych i modeli biznesowych w erze cyfrowej branża finansowa spotyka się z rosnącym zapotrzebowaniem na błyskawiczne innowacje biznesowe i najwyższą jakość obsługi klienta, co jeszcze bardziej przyspiesza tempo jej transformacji. Aby sprostać złożonemu i dynamicznemu charakterowi transformacji cyfrowej, branża finansowa powinna odbudować swoją podstawową konkurencyjność w erze cyfrowej, co pozwoli na realizację wizji inteligentnych finansów.

„Ulepszone połączenia, solidniejsze rozwiązania inteligentne i więcej scenariuszy to klucz do budowania konkurencyjności cyfrowych finansów – podkreślił Ryan Ding, prezes Huawei Enterprise BG. – Zgodnie z koncepcją współtworzenia, dzielenia się i obopólnie korzystnych rozwiązań współpracujemy z naszymi klientami i partnerami w poszukiwaniu drogi do kształtowania inteligentniejszych, bardziej ekologicznych finansów, razem tworząc nową wartość".

Huawei przedstawił trzy inicjatywy strategiczne, które przyczyniają się do cyfryzacji branży finansowej w nowej erze.

Jason Cao, dyrektor generalny Huawei Global Digital Finance, podkreślił w swoim wystąpieniu: „Technologia, zwłaszcza łączność i inteligentne rozwiązania, nieustannie napędza rozwój branży finansowej. W 2022 roku oficjalnie wkroczyliśmy w erę ZFLOPS dla mocy obliczeniowej sztucznej inteligencji. Wraz z rozwojem sztucznej inteligencji nastąpi wyjątkowa personalizacja. Do 2025 roku ponad 100 miliardów fizycznych połączeń doprowadzi do powstania usług finansowych dla rzeczy. W przyszłości kontrakty typu smart umożliwią inteligentne podejmowanie decyzji praktycznie wszędzie. Nowe modele usług i produktów będą pojawiać się jeden po drugim. Jednak kompleksowe podejście do użytkownika, przetwarzanie w czasie rzeczywistym ogromnych ilości danych oraz obsługa i zarządzanie coraz bardziej złożonymi sieciami i chmurami staną się wyzwaniami dla branży finansowej. Stoimy zarówno przed szansami, jak i wyzwaniami".

Aby zbudować inteligentniejsze i bardziej ekologiczne finanse oparte na doskonalszych połączeniach, solidniejszych rozwiązaniach inteligentnych i większej liczbie scenariuszy, Huawei zapowiedział podczas szczytu trzy strategiczne inicjatywy dla sektora finansowego.

Inteligentne rozwiązania w zakresie obsługi klienta w celu poprawy jakości usług cyfrowych: dane i inteligentna platforma konwergentna w celu budowania możliwości w zakresie danych w czasie rzeczywistym; hybrydowa architektura wielochmurowa w celu ułatwienia zarządzania w chmurze i zwiększenia elastyczności usług. Ekologia: autonomiczna infrastruktura cyfrowa wspomagająca instytucje finansowe w osiąganiu najwyższej efektywności, dostępności i wydajności oraz ułatwiająca współpracę w zakresie technologii wielotechnologicznych, heterogenicznych i hybrydowych chmur. Współpraca: budowa platformy współpracy dla światowego ekosystemu i przedstawienie trzech zaktualizowanych inicjatyw dla programu Financial Partner Go Global Program 2.0 (FPGGP): rozwój większej liczby partnerów oferujących rozwiązania; rozszerzenie FPGGP na międzynarodowych partnerów w zakresie doradztwa i usług; rozwój lokalnych partnerów w zakresie sprzedaży i usług w celu udostępnienia rozwiązań FPGGP na szczeblu lokalnym.

Współpraca z międzynarodowymi klientami i partnerami, kształtowanie bardziej inteligentnych i ekologicznych finansów

Podczas szczytu Huawei i DBS zapowiedziały utworzenie Innovation Showcase w DBS Newton Green.

Koncern Huawei podpisał również porozumienie z OCBC Bank w celu wsparcia cyfrowej transformacji banku w Azji Południowo-Wschodniej i rejonie Wielkiej Zatoki w ramach trzech kluczowych inicjatyw: Ekologiczny oddział i budynki z inteligentnym internetem rzeczy; Innowacje w zakresie nauki o danych i sztucznej inteligencji oraz Przyspieszenie adaptacji chmury.

W międzyczasie Huawei udostępnił rozwiązanie Digital Banking 2.0 Solution, wykorzystujące otwartą platformę Temenos. System ten wspiera sprawne uruchamianie banków cyfrowych i pomaga większym instytucjom przyspieszyć ich cyfryzację w chmurze. To znacznie poprawia wydajność wdrożenia i satysfakcję klientów.

W najbliższych dniach firma Huawei podpisze szereg umów o współpracy z kilkoma instytucjami finansowymi oraz zaprezentuje szeroką gamę produktów i rozwiązań stworzonych wspólnie z partnerami, uwzględniających różne warianty biznesowe.

