Huawei: Gemeinsam intelligentere, grünere Finanzen gestalten

Huawei schlug drei Kernelemente vor, um die Wettbewerbsfähigkeit in der Finanzbranche zum Beginn des Zeitalters der Superdigitalisierung zu steigern

Die vollständig vernetzte, intelligente Welt ist auf dem Weg, und sowohl die Wirtschaft als auch die Gesellschaft wandeln sich in Richtung zweier wichtiger Trends: Digitalisierung und nachhaltige Entwicklung. Angesichts sich verändernder Finanzdienstleistungsszenarien und Geschäftsmodelle im digitalen Zeitalter sieht sich die Finanzbranche mit einer wachsenden Nachfrage nach schnellen Geschäftsinnovationen und einem ultimativen Kundenerlebnis konfrontiert, was das Tempo der Transformation weiter beschleunigt. Um der komplexen und dynamischen Natur der digitalen Transformation gerecht zu werden, muss die Finanzindustrie ihre zentrale Wettbewerbsfähigkeit im digitalen Zeitalter wiederherstellen, um die Vision von einem intelligenten Finanzwesen umzusetzen.

„Bessere Verbindungen, stärkere Intelligenz und vielfältigere Szenarien sind der Schlüssel zum Aufbau der Wettbewerbsfähigkeit der digitalen Finanzen", erklärte Ryan Ding, Präsident der Huawei Enterprise BG. „Gemäß dem Konzept des gemeinsamen Schaffens, Teilens und der Win-Win-Situation arbeiten wir mit unseren Kunden und Partnern zusammen, um einen Weg zu finden, wie wir gemeinsam intelligentere und grünere Finanzen gestalten und neue Werte schaffen können."

Huawei kündigte drei strategische Initiativen an, um die Digitalisierung der Finanzindustrie in der neuen Ära voranzutreiben.

Jason Cao, CEO von Huawei Global Digital Finance, betonte in seiner Rede: „Technologie, insbesondere Verbindung und Intelligenz, treibt die Entwicklung der Finanzindustrie weiter voran. Im Jahr 2022 sind wir offiziell in die ZFLOPS-Ära der KI-Rechenleistung eingetreten. Mit der Entwicklung der KI wird auch die Super-Personalisierung zur Realität. Bis 2025 werden mehr als 100 Milliarden physische Verbindungen zu Finanzdienstleistungen für „Dinge" führen. Smart Contract ermöglicht in Zukunft überall intelligente Entscheidungen. Nacheinander entstehen neue Service- und Produktmodelle. Allerdings werden die End-to-End-Benutzererfahrung, die Echtzeitverarbeitung großer Datenmengen und die Wartung und Verwaltung komplexerer Netzwerke und Multi-Clouds zu einer Herausforderung für die Finanzbranche. Wir stehen vor Chancen und Herausforderungen gleichzeitig."

Um intelligentere und umweltfreundlichere Finanzen auf der Grundlage besserer Verbindungen, stärkerer Intelligenz und mehr Szenarien aufzubauen, kündigte Huawei anlässlich des Gipfels drei strategische Initiativen für den Finanzsektor an.

Smarter: Smarte Lösungen für die Einbindung von Kunden zur Verbesserung der digitalen Erfahrung; Daten und intelligente konvergierte Plattform zum Aufbau von Echtzeit-Datenfunktionen; eine hybride Multi-Cloud-Architektur, die das Cross-Cloud-Management erleichtert und die Flexibilität der Dienste erhöht.

Grüner: Autonome digitale Infrastruktur zur Unterstützung von Finanzinstituten bei der Erzielung hoher Effizienz, Verfügbarkeit und Leistung und zur Erleichterung der Zusammenarbeit von Multi-Technologie, heterogener Technologie und hybrider Multi-Cloud.

Zusammen: Aufbau einer globalen Plattform für die Zusammenarbeit im Ökosystem und Vorlage von drei verbesserten Initiativen für das Financial Partner Go Global Program 2.0 (FPGGP): Entwicklung weiterer Lösungspartner; Ausbau des FPGGP zu globalen Beratungs- und Servicepartnern; Entwicklung lokaler Vertriebs- und Servicepartner für die Bereitstellung von FPGGP-Lösungen vor Ort.

Zusammenarbeit mit globalen Kunden und Partnern zur Gestaltung intelligenterer und umweltfreundlicherer Finanzen

Während des Gipfels kündigten Huawei und DBS die Einrichtung des Innovation Showcase im DBS Newton Green an.

Huawei hat außerdem eine Absichtserklärung (MOU) mit der OCBC Bank unterzeichnet, um die digitale Transformation der Bank in Südostasien und der Greater Bay Area bei drei wichtigen Initiativen zu unterstützen: Grüne Branche und Gebäude mit intelligentem IoT; Innovation im Bereich Datenwissenschaft und künstliche Intelligenz (KI) und Beschleunigung der Cloud-Einführung.

Huawei hat die Digital Banking 2.0-Lösung herausgebracht, basierend auf der offenen Plattform Temenos. Die Lösung unterstützt die schnelle Einführung digitaler Banken und hilft größeren Banken, ihre Modernisierung in der Cloud zu beschleunigen. Das verbessert die Markteinführungseffizienz und die Kundenzufriedenheit erheblich.

In den kommenden Tagen wird Huawei eine Reihe von Kooperationsvereinbarungen mit mehreren Finanzinstituten unterzeichnen und eine Vielzahl von Produkten und Lösungen vorstellen, die gemeinsam mit Partnern entwickelt wurden und verschiedene Geschäftsszenarien abdecken.

