Huawei führt Service-Lösungen für die Talententwicklung ein, um die Transformation von digital qualifizierten Talenten zu beschleunigen

BARCELONA, Spanien, 1. März 2024 /PRNewswire/ -- Während des MWC Barcelona 2024 nahmen mehr als 60 hochrangige Kunden von globalen Netzbetreibern und Branchenführern an Huaweis Digital Intelligence Talent Development teil. Huawei stellte auf der Tagung seine Lösungen für Talententwicklungsdienste vor.

Opening speech by Mr.Jason Liu

Jason Liu, Präsident der Learning & Certification Services von Huawei, sagte: „Im Zeitalter der Intelligenz kann die Transformation der digitalen Intelligenz nur durch die Kombination von KI-Technologie mit Branchenkenntnissen und wertvollen Daten, die von Unternehmen gesammelt wurden, beschleunigt werden." Technologie sorgt dafür, dass Dinge funktionieren. Und Menschen sorgen dafür, dass Technologie funktioniert. Jason Liu erläuterte die folgenden drei Gesichtspunkte zur Talententwicklung:

Talente mit Branchenkenntnissen sind nach wie vor das wertvollste Kapital. Aber jeder sollte sich mit KI-Technologien weiterbilden. KI-Service-Architekten und KI-Algorithmus-Ingenieure werden im Zeitalter der Intelligenz eine Schlüsselrolle spielen. Die KI-gestützte Lernplattform wird das Lernen effektiver und effizienter machen.

Huawei hat seine Service-Lösungen für die Talententwicklung auf den Markt gebracht, die sich an den Wertströmen der Kunden für die Talententwicklung orientieren. Diese umfassen in der Regel Talentplanung, -pflege, -bewertung und -einsatz. Die Lösungen können Kunden beim Aufbau von Teams mit digital qualifizierten Mitarbeitern helfen und den Wandel in den Bereichen Infrastruktur, Betrieb und Wartung sowie digitale Dienste fördern.

Professor Yannick Meiller von der ESCP Business School sagte in seiner Keynote: „Während der Transformation der digitalen Intelligenz müssen Unternehmen Teams mit Talenten aufbauen, die über kreatives, kritisches und ethisches Denken sowie über Fachwissen verfügen."

Antonio de Luis Acevedo, geschäftsführender Direktor der staatlichen Stiftung für Ausbildung in der Beschäftigung (Fundae), betonte, dass die Talententwicklung eine Brücke zu einer umfassenden Weisheit schlagen und niemanden bei der digitalen Transformation zurücklassen sollte.

Rumeysa Kaymakci, Direktorin der Turkcell Academy in der Türkei, wies darauf hin, dass sich die digitale Führung in Zukunft auf das Umdenken der Führungskräfte, das Team-Management und die Zusammenarbeit konzentrieren sollte.

Hamadlan Hamdan, Technischer Leiter der Sarawak Digital Economy Corporation, ist der Ansicht, dass die digitale Wirtschaft Sarawaks eine digitale Transformation benötigt, für die der Schlüssel in der Talententwicklung liegt.

Mahdi Jemal, CSO von Ethio Telecom, erläuterte die Talententwicklungsstrategie von Ethio Telecom und teilte mit, dass die Online-Merge-Offline (OMO)-Plattform von Huawei, die eine visualisierte und verwaltbare Talentplanung und -pflege ermöglicht, Ethio Telecom zu bemerkenswerten Ergebnissen bei der Talententwicklung verholfen hat.

Talententwicklungsdienste zielen darauf ab, den Wandel der digitalen Intelligenz in allen Branchen zu ermöglichen. Huawei wird auch weiterhin eine Brücke zur globalen Weisheit schlagen und mit Kunden zusammenarbeiten, um die Talententwicklung in der intelligenten Welt anzuführen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2352238/Opening_speech_Mr_Jason_Liu.jpg