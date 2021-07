Huawei FusionSolar, pakiet inteligentnych rozwiązań fotowoltaicznych do użytku domowego, zdobywa nagrodę iF Design Award

SHENZHEN, Chiny, 23 lipca 2021 r. / PRNewswire/ -- Dwa kluczowe produkty z linii HuaweI SolarFusion, obejmującej inteligentne rozwiązania fotowoltaiczne do użytku domowego - inteligentny regulator SUN 2000 Smart Energy Controller i inteligentny system magazynowania energii LUNA 2000 Smart String Energy Storage System (ESS) - zostały ostatnio uhonorowane nagrodą iF Design Awards 2021.

Wyróżnienia te są dowodem na międzynarodowe uznanie marki Huawei i jej twórczego i przyjaznego dla użytkownika wzornictwa, które łączy w sobie funkcjonalność i emocje oraz technologię z naturą. Jest to druga nagroda iF Design przyznana inteligentnym rozwiązaniom fotowoltaicznym dla gospodarstw domowych oferowanym przez Huawei po sukcesie aplikacji FusionSolar w 2020 roku.

Firma Huawei zawsze działała zgodnie z zasadami stawiania użytkownika na pierwszym miejscu i innowacyjności produktów w celu spełnienia potrzeb klientów z całego świata.

Od 1953 roku wydarzenia IF Design Award są organizowane przez IF International Forum Design GmbH, najstarszy w Niemczech instytut specjalizujący się we wzornictwie przemysłowym z siedzibą w Hanowerze, przy czym nagroda ta stała się jedną z trzech najbardziej prestiżowych wyróżnień w dziedzinie wzornictwa i określa się ją mianem „Oskara wzornictwa".

Swoją renomę zawdzięcza niezależnym, rygorystycznym i rzetelnym zasadom nagradzania. Od 1953 roku nagroda IF Design Award jest uznawana na rynku międzynarodowym za symbol doskonałości w zakresie wzornictwa. Jury składające się z niemal 60 znanych na całym świecie ekspertów z ponad 20 krajów wybiera produkty, które charakteryzują się doskonałym wzornictwem, wspaniałymi wrażeniami dla użytkowników i innowacyjnością na podstawie rygorystycznych kryteriów i procedur.

Inteligentny sterownik SUN2000 Smart Energy Controller

Inteligentny sterownik SUN2000 Smart Energy Controller charakteryzuje się gładkim i wyszukanym wyglądem, dopasowanym do jego potężnych funkcjonalności. Jako pierwszy w swoim rodzaju inteligentny falownik PV, w którym zastosowano oparte na sztucznej inteligencji zabezpieczenie przed wyładowaniem łukowym, ten inteligentny sterownik energii może pochwalić się najwyższymi wskaźnikami bezpieczeństwa i może zwiększyć uzysk energetyczny o 30% po połączeniu z optymalizatorem, dostarczając użytkownikom bezpieczną, niezawodną i ekologiczną energię elektryczną. Tym samym rodziny zyskują możliwość cieszenia się niskoemisyjnym życiem.

Inteligentny system magazynowania energii (ESS) do użytku domowego LUNA2020 Smart String

Gładki, foremny i estetyczny wygląd urządzenia LUNA2021, inspirowany wodospadem, zapewnia dobre dopasowanie w środowisku domowym, gdzie służy jako zapasowe źródło energii. Technologia wysokonapięciowego połączenia równoległego wspiera równoczesne zastosowanie akumulatorów starszego i nowego typu. Modułowa konstrukcja oznacza optymalizację zarówno na poziomie szafy, jak i zestawu, oraz możliwości zwiększenia wydajności ładowania i poboru energii, maksymalizując potencjał każdego akumulatora. Domowy system magazynowania energii zapewnia właścicielom domów pewność i spokój dzięki pięciu poziomom zapewnienia bezpieczeństwa.

Aplikacja Huawei FusionSolar

Aplikacja Huawei Fusion Solar, jako integralna część naszych rozwiązań dla użytkowników domowych, również została uhonorowana nagrodą iF Design Award w 2020 roku. Aplikacja zapewnia udoskonalone zarządzenie do poziomu modułu i łatwy w obsłudze interfejs, zapewniający wszystkie niezbędne informacje na wyciągnięcie ręki. Pozwala również na sprawdzanie zużycia energii w domu w czasie rzeczywistym i dostarcza sugestii dotyczących tego, w jaki sposób w pełni wykorzystać nadmiar energii słonecznej, jednocześnie wspierając inteligentne zarządzanie każdym modułem fotowoltaicznym w celu poprawy wydajności generowania energii. Dbałość o detale widoczna jest również w interfejsie aplikacji, w którym zastosowano ciepłe barwy, przywodzące na myśl kojące ciepło domu.

Inteligentne rozwiązania fotowoltaiczne do użytku domowego Huawei FusionSolar znalazły już zastosowanie w ponad 500000 gospodarstwach domowych na całym świecie i zdefiniowały na nowo współczesne życie poprzez trzy poziomy ochrony, aktywne zapewnienie bezpieczeństwa dla całego domu, inteligentne zarządzanie każdym modułem PV w celu zapewnienie optymalnej wydajności generowania energii i niezawodną eksploatację podczas przerw w dostawie energii elektrycznej.

