Huawei ganha quatro prêmios no Mobile World Congress 2021

SÃO PAULO, 6 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A Huawei, líder mundial em Tecnologia de Comunicação e Informação (TIC), levou quatro prêmios na edição do Global Mobile Awards (GLOMO), premiação que acontece durante o Mobile World Congress (MWC), o maior evento da indústria de telefonia móvel. A cerimônia de premiação aconteceu semana passada, em Barcelona, Espanha, e celebrou os melhores e mais recentes produtos, aplicativos, dispositivos, serviços e iniciativas móveis e digitais para o mundo.

A Huawei levou quatro prêmios em categorias distintas. A série BladeAAU da empresa ganhou como "Melhor Infraestrutura de Rede Móvel". Essa solução inovadora permite às operadoras simplificarem bastante os locais de instalação de redes, tornando-a uma solução única da indústria para lançamento comercial em larga escala e ajudando as operadoras a construir uma infraestrutura de rede móvel de alta qualidade com produtos revolucionários na era 5G.

Já na categoria "Contribuição de Destaque para os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas", a Huawei foi premiada com o projeto "Guardião da Natureza". Os "guardiões" são dispositivos colocados em florestas, acionados por energia solar e equipados com microfones e antenas que coletam dados sonoros e transmitem esses dados através de redes sem fio para a nuvem, onde são analisados por IA. Auxiliam tanto no monitoramento de ameaças como na coleta de dados para pesquisas sobre comportamentos e a distribuição da vida selvagem.

Reconhecendo a "Melhor Inovação Móvel para uma Economia Conectada", o projeto de rede elétrica inteligente da Huawei, em parceria com a CSPG e China Mobile, foi o premiado da categoria. As empresas reuniram esforços para construírem nesse projeto a primeira área do mundo de demonstração completa do 5G atuando em todas as fases da produção de energia elétrica, desde a transmissão, transformação, distribuição, até o consumo.

Na categoria "Melhor Inovação Móvel para Mercados Emergentes", a solução RuralStar Pro da Huawei foi eleita como a favorita dos jurados. O projeto consiste em uma série de soluções inovadoras de comunicação móvel para atender o baixo nível de infraestrutura, a falta de fornecimento e transmissão estáveis de energia e a baixa eficiência de instalação e manutenção em regiões emergentes.

A premiação GLOMO, promovida pela Global System for Mobile Communications (GSMA) há 26 anos, é a distinção mais importante da indústria de conectividade. Na banca de jurados da premiação estão alguns dos maiores especialistas do setor, que seguem metodologias rigorosas, independentes e especializadas para selecionar os indicados e escolher os premiados

Sobre a Huawei

A Huawei é líder global em soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e uma das 100 marcas mais valiosas do mundo de acordo com a Forbes. A companhia tem a visão de enriquecer a vida das pessoas por meio da comunicação e é dedicada à inovação centrada no cliente. Com sólidas parcerias com a indústria local, a Huawei está comprometida com a criação de valor para operadoras de telecomunicações, empresas e consumidores, oferecendo produtos e soluções de alta qualidade e inovação em mais de 170 países e territórios. Com mais de 197 mil funcionários em todo o mundo, a empresa atende mais de um terço da população mundial. Há 23 anos no Brasil, a Huawei é líder no mercado nacional de banda larga fixa e móvel por meio das parcerias estabelecidas com as principais operadoras de telecomunicações e possui escritórios nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Recife, além de um centro de distribuição em Sorocaba (SP) e um Centro de Treinamento em São Paulo.

