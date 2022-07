Huawei GLOBAL AI CHALLENGE práve prebieha - lákavé peňažné ceny

Wang Yue, prezident divízie Huawei Consumer Cloud Service Application Ecosystem, predstavil vysoké ambície súťaže a poznamenal: „Vývoj umelej inteligencie nastolil éru všadeprítomnej inteligencie. Naším cieľom je inšpirovať talentovaných študentov z celého sveta, aby skúmali nové hranice umelej inteligencie a riešili globálne problémy."

Poradenstvo od medzinárodne uznávaných odborníkov a profesionálov spoločnosti Huawei

Súťaž je obohatená o príspevky uznávaných medzinárodných odborníkov na umelú inteligenciu, ktorí poskytujú súťažiacim poradenstvo a mentorstvo. Medzi tohtoročnými odborníkmi sú Zhi-Hua Zhou, profesor a vedúci katedry počítačových vied a technológií na Nanjing University a zahraničný člen Európskej akadémie; Pascal Van Hentenryck, člen AAAI, A. Russell Chandler III Chair a profesor na H. Milton Stewart School; a Giuseppe De Giacomo, člen AAAI, člen ACM a stály profesor na Sapienza University of Rome. Ich odborné znalosti vnesú do súťaže prvok priemyselnej autority a podporia priemyselné a akademické úspechy, ako aj výskum.

Tri súťažné témy, ktoré riešia skutočné svetové výzvy

Odborníci hodnotili potenciálne súťažné témy na základe týchto piatich kritérií: technická inovácia, praktická hodnota, posúdenie rizika, popularita a náročnosť, a nakoniec sa rozhodli pre tri témy, ktoré zahŕňali praktické využitie umelej inteligencie v reklamných odporúčaniach, mapovaní a interaktívnych mediálnych službách. Prvou témou je „hovorený dialóg riadený znalosťami", druhou je „inteligentná kontrola kvality údajov pri vykresľovaní jazdných pruhov" a poslednou témou je „predpovedanie miery kliknutí prostredníctvom údajov z rôznych domén z reklám a spravodajských kanálov".

Peňažné výhry

Registrácia do súťaže sa začala 24. júna a bude zahŕňať predbežnú (od 24. júna do 24. augusta) a elitnú finálovú fázu (od 3. septembra do polovice septembra). Po online súťaži v predbežnej fáze bude pre každú tému vybraných sedem tímov, ktoré postúpia do elitného finále, kde bude v rámci troch tém súťažiť o peňažné ceny prostredníctvom online súťaže a prezentácie celkovo 21 tímov.

Program Shining Star spoločnosti Huawei vyčlenil na túto súťaž celkovú sumu 210 000 USD, ktorá bude rozdelená medzi sedem najlepších tímov za každú z troch tém. Víťaz získa 35 000 USD, prvý vicemajster 15 000 USD a druhý vicemajster 10 000 USD. Okrem toho štyri tímy získajú čestné uznanie, ktoré im zaručuje nárok na 2 500 USD.

Spoločnosť Huawei srdečne pozýva všetkých vývojárov z radov študentov, ktorí sú dostatočne odvážni na to, aby sa postavili výzvam a predstavili svoju najlepšiu prácu širokému svetu.

Ak sa chcete zaregistrovať ešte dnes, kliknite sem!

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1853355/image_5009676_31402883.jpg

SOURCE Huawei