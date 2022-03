Huawei illumine un avenir intelligent à faible émission de carbone avec ses clients et ses partenaires au MWC de Barcelone

BARCELONE, Espagne, 4 mars 2022 /PRNewswire/ -- Le 1er mars, le Global Digital Power Forum 2022 sur le thème « Lighting Up a Low-Carbon Smart Future » (Éclairer un avenir intelligent à faibles émissions de carbone) s'est tenu lors du Mobile World Congress (MWC) annuel à Barcelone, en Espagne. Près de 200 clients et organisations de l'industrie du monde entier ont participé au forum. Les chefs de file de l'industrie ont partagé leurs idées sur la manière d'innover dans les réseaux et les centres de données verts à faible émission de carbone et de promouvoir le développement de l'énergie propre. Huawei a invité ses clients et ses partenaires à assister à Lighting up a Green Future for the Industry, une cérémonie visant à guider les opérateurs sur une voie à faible émission de carbone.