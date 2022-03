Huawei освещает путь в цифровое будущее для клиентов и партнеров на MWC Barcelona

БАРСЕЛОНА, Испания, 3 марта 2022 г. /PRNewswire/ -- 1 марта в рамках ежегодной выставки Mobile World Congress (MWC) в Барселоне (Испания) прошел форум Global Digital Power Forum 2022 на тему «Освещая путь в интеллектуальное низкоуглеродное будущее» (Lighting Up a Low-Carbon Smart Future). В работе форума приняли участие около 200 отраслевых клиентов и организаций по всему миру. Лидеры отрасли поделились мнениями о порядке внедрения экологически чистых сетей и центров обработки данных с низким уровнем углеродных выбросов, а также содействовать развитию экологически чистой энергетики. Компания Huawei пригласила клиентов и партнеров посетить церемонию Lighting a Green Future for the Industry, которая должна направить операторов по пути сокращения выбросов.