Huawei освещает путь в цифровое будущее для клиентов и партнеров на MWC Barcelona

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Huawei

Mar 03, 2022, 12:49 ET

БАРСЕЛОНА, Испания, 3 марта 2022 г. /PRNewswire/ -- 1 марта в рамках ежегодной выставки Mobile World Congress (MWC) в Барселоне (Испания) прошел форум Global Digital Power Forum 2022 на тему «Освещая путь в интеллектуальное низкоуглеродное будущее» (Lighting Up a Low-Carbon Smart Future). В работе форума приняли участие около 200 отраслевых клиентов и организаций по всему миру. Лидеры отрасли поделились мнениями о порядке внедрения экологически чистых сетей и центров обработки данных с низким уровнем углеродных выбросов, а также содействовать развитию экологически чистой энергетики. Компания Huawei пригласила клиентов и партнеров посетить церемонию Lighting a Green Future for the Industry, которая должна направить операторов по пути сокращения выбросов.

Fang Liangzhou, Vice President of Huawei Digital Power, delivering a keynote speech
Fang Liangzhou, Vice President of Huawei Digital Power, delivering a keynote speech

Вице-президент Huawei Digital Power Фан Лянчжоу (Fang Liangzhou) заявил в своей вступительной речи о том, что «Углеродная нейтральность стала вопросом глобального консенсуса. Huawei активно поддерживает меры по борьбе с изменением климата и принимает активное участие, помогая клиентам достичь углеродной нейтральности. Мы непрерывно внедряем инновации в области экологически чистой энергетики, цифровизации энергетики, электромобилей, экологически чистой инфраструктуры ИКТ и интегрированной интеллектуальной энергетики. Объединяя энергетические и информационные потоки, Huawei Digital Power стремится к созданию лучшей жизни, продуманного бизнеса, более инклюзивного общества и более экологичного мира».

Чтобы помочь операторам на пути экологически безопасного развития компания Huawei предложила стратегию «Больше бит, меньше ватт». Благодаря этому комплексному решению, включающему в себя экологичный объект, экологичную сеть и экологичную эксплуатацию, операторы могут получить дополнительную пропускную способность сети при снижении энергопотребления за каждый бит.

Мишель Фрайсс (Michel FRAISSE), вице-президент и технический директор Huawei Digital Power в Западной Европе, заявил, что целевая экологичная сеть Huawei поможет операторам в создании сетей с низким уровнем выбросов углерода.

  • Объект: энергоэффективность может быть повышена с 60% до 97% после того, как объекты переходят от аппаратных комнат к шкафам или от шкафов к опорам.
  • Аппаратная комната: энергоэффективность аппаратных может быть повышена с 55% до 75% за счет увеличения емкости и реконструкции. Кроме того, инновационные технологии, такие как точное охлаждение и интеллектуальное повышение напряжения, исключают необходимость добавления аппаратных помещений, замены кабелей и установки кондиционеров.
  • Новая структура: шкафы вместо аппаратных комнат, используются на новых объектах, что повышает энергоэффективность с 60% до 90%.
  • Центры обработки данных: за счет реконструкции архитектуры, систем электропитания, охлаждения, а также эксплуатации и технического обслуживания компании Huawei удается построить упрощенные, экологически чистые, интеллектуальные и безопасные центры обработки данных нового поколения со сниженным энергопотреблением и сокращенным сроком строительства.
  • Выработка электроэнергии: Huawei помогает операторам размещать фотоэлектрические панели на действующих объектах, в аппаратных комнатах и кампусах, превращая их из потребителей в производителей экологически чистой энергии.

Приглашенные спикеры поделились прекрасными идеями на саммите. Генеральный директор Global Enabling Sustainability Initiative (GeSI) Луис Невеш (Luis Neves) выразил свое мнение о том, как цифровые технологии могут помочь традиционной энергетике повысить энергоэффективность, а также о том, как управление углеродными выбросами в рамках ICT могут способствовать сокращению углеродного следа в отрасли.

Руководитель отдела энергоэффективности компании Vodafone Бернд Левен (Bernd Leven) поделился своим опытом использования возобновляемых источников энергии на глобальных объектах, переработки сетевых отходов, сокращения углеродных выбросов в цепочке поставок, а также реализации стратегии нулевых выбросов углерода к 2040 году.

Руководитель отдела устойчивого развития компании Globe Telecom Мария Йоланда К. Крисанто (Maria Yolanda C. Crisanto) поделилась своим планом низкоуглеродной сети до 2030 года, который включает в себя переход на упрощенный порядок развертывания объекта, внутреннюю реконструкцию существующих объектов, развертывание солнечных батарей и отказ от генераторных установок.

Генеральный директор Ficolo Сеппо Ихалайнен (Seppo Ihalainen) и глава XDATA Сантьяго Эрнандес Онис (Santiago Hernández Onís) говорили об эксплуатации центров обработки данных на экологически чистой энергии с низким энергопотреблением, что позволило отрасли сократить углеродный след за счет центров обработки данных.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1758727/Fang_Liangzhou_Vice_President.jpg

SOURCE Huawei

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