Huawei ist Gastgeber des Global Rail Summit 2022 in Bangkok

Das Gipfeltreffen ist eine Satellitenveranstaltung der seit langem stattfindenden Asia Pacific Rail 2022 und stand unter dem Motto Driving Digitalization in Future Rail to Create New Value Together. Asia Pacific Rail ist eine traditionsreiche Veranstaltung in der Region, die in den letzten 23 Jahren mehr als 25.000 Branchenführer zusammengebracht hat. Huawei war ebenfalls mit einem Stand auf der Veranstaltung vertreten und präsentierte dort einige der innovativen Lösungen des Unternehmens für die Bahnindustrie.