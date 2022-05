Huawei organise son Global Rail Summit 2022 à Bangkok

Événement satellite de la conférence Asia Pacific Rail 2022, le Sommet avait pour thème « Driving Digitalization in Future Rail to Create New Value Together » (« Favoriser la numérisation des rails du futur pour créer ensemble une nouvelle valeur ajoutée »). L'Asia Pacific Rail est un événement de longue date dans la région, qui a rassemblé plus de 25 000 leaders de l'industrie au cours des 23 dernières années. Huawei a également tenu un stand lors de l'événement, présentant une partie du portefeuille de solutions de pointe de l'entreprise pour l'industrie ferroviaire.

« En tant que fournisseur mondial de solutions TIC, Huawei propose des solutions ferroviaires et urbaines intelligentes avec une architecture de services complète basée sur une connectivité diversifiée et une plateforme numérique unifiée, permettant la numérisation du rail et l'intelligence commerciale », a déclaré Aaron Wang, vice-président principal de Huawei pour le groupe commercial des entreprises d'Asie-Pacifique.

« Nous assistons à une augmentation rapide de la numérisation du transport ferroviaire. Les chemins de fer et les chemins de fer urbains délaissent les systèmes spécifiques aux gares pour utiliser l'infrastructure cloud ferroviaire afin d'interconnecter les services. On assiste également à une poussée vers des systèmes plus intelligents et plus intégrés. Nous prévoyons que ceux-ci seront déployés à grande échelle dans un avenir proche, c'est pourquoi Huawei conçoit et lance déjà des solutions intelligentes et complètes pour l'industrie », a déclaré Xiang Xi, vice-président de la Huawei Global Transportation Business Unit.

Le Huawei Global Rail Summit 2022 a suivi un programme chargé sur l'innovation, la numérisation et le transport ferroviaire à l'épreuve du futur.

Li Zhonghao, directeur de l'Association chinoise des métros, a partagé l'expérience de la Chine en matière de transformation numérique des systèmes de métro. Le State Railway of Thailand et CRSC International ont examiné les stratégies visant à remodeler la connectivité, à déployer des TIC innovantes et à construire une infrastructure de communication robuste pour les chemins de fer.

Le Huawei Global Rail Summit a également vu le lancement du livre blanc sur le Future Railway Mobile Communications System (FRMCS) (futur système de communications mobiles ferroviaires). Ce document, tout juste sorti de presse, traite des dernières tendances et des pratiques innovantes en matière de systèmes de communications mobiles pour les chemins de fer et les métros. Destiné aux décideurs et aux leaders de l'industrie, il résume certaines des technologies les plus importantes dans le domaine aujourd'hui et partage les meilleures pratiques pour déployer des solutions de communication haut de gamme.

De plus, Huawei a également partagé plusieurs meilleures pratiques et présenté ses solutions sur un stand à l'Asia Pacific Rail 2022. L'un des points forts était la solution de réseau de communication véhicule-sol Urban Rail Wi-Fi 6. Cette solution permet la transmission de données en temps quasi réel pour le transport ferroviaire. Ce réseau de communication véhicule-sol est une toute nouvelle façon pour les trains de partager des données, d'assurer la sécurité et de promouvoir l'efficacité. Les trains peuvent communiquer avec les gares et les centres de commandement même lorsqu'ils roulent à grande vitesse, ce qui élimine pratiquement tout retard dans la transmission des informations.

Le Sommet a démontré le consensus de l'industrie sur la nécessité de passer au numérique, et de le faire rapidement. Huawei se réjouit de poursuivre sa coopération avec les clients de l'industrie et les partenaires de l'écosystème. Huawei fournit des infrastructures numériques innovantes pour aider les industries du transport ferroviaire de la région Asie-Pacifique et du monde entier à passer au numérique. Les solutions ferroviaires intelligentes et à faible émission de carbone de l'entreprise offrent une sécurité, une efficacité et une expérience améliorées, ce qui stimule le développement urbain et crée une nouvelle valeur pour l'industrie afin de créer ensemble une ville numérique.

Pour le livre blanc de Huawei sur le FRMCS, téléchargez : https://e.huawei.com/en/material/wireless/ab9bbc5ad15144bca82e16c6059d823d

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1816685/image_986294_34652236.jpg

SOURCE Huawei