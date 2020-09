Huawei lança Índice de Resiliência Bancária para 2020 e além

Medindo os impulsos do setor bancário para o novo normal

SHANGHAI, 28 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- NA HUAWEI CONNECT 2020, a International Data Corporation (IDC), principal fornecedor global de inteligência de mercado, serviços de consultoria e eventos para os mercados de tecnologia da informação, telecomunicações e tecnologia de consumo, em parceria com a Huawei lançou um importante White Paper intitulado "Banking Industry Rises Up to New Normal". Neste documento, a IDC e a Huawei pesquisam o impacto que a COVID-19 teve no setor bancário e descrevem as medidas que os bancos devem adotar para garantir seu sucesso futuro. Como parte deste relatório, a IDC e a Huawei desenvolveram um Índice de Resiliência Bancária, que quantifica a situação atual dos bancos por região em termos de seis medidas principais. Este índice indica as principais diferenças regionais e pode ser usado pelos bancos para avaliar sua própria resiliência e fornece orientação sobre os pontos que devem ser priorizados visando o sucesso futuro.

No HUAWEI CONNECT 2020, a Huawei e seus parceiros estão exibindo uma ampla gama de soluções da FSI (Indústria de Serviços Financeiros), incluindo Financial Cloud, agências inteligentes, digital CORE e plataformas de dados inteligentes. Essas soluções permitem que os bancos reduzam custos, aumentem a agilidade para o ambiente de rápida mudança da FSI, atraiam e retenham clientes e se posicionem em relação a concorrentes emergentes. As recentes interrupções na vida cotidiana mudaram o foco dos serviços financeiros para dispositivos móveis e a Huawei é líder no apoio à mudança para interações móveis em todo o mundo, com base nas primeiras experiências na China. Os insights que estamos compartilhando estão permitindo aos clientes financeiros em todo o mundo responder e apoiar os clientes nestes tempos difíceis.

Essas experiências levaram a Huawei a trabalhar com a IDC neste relatório. Algumas das principais conclusões do relatório dizem respeito ao impacto financeiro da pandemia nos balanços dos bancos, ao aumento exponencial dos pagamentos digitais de dispositivos móveis e à mudança dramática no papel das agências nos serviços bancários. Olhando para o futuro, a IDC percebe que os esforços devem se concentrar em:

Atualizações de canal - migrar para uma jornada totalmente digital do cliente,

Replanejamento da comunicação - alterar a forma como os serviços são fornecidos aos clientes,

Revisão da infraestrutura - baseada em nuvem híbrida e microsserviços,

Redefinição de dados e análise - desenvolver recursos de data lake e IA robustos,

Re-imaginação do fluxo de trabalho - mover-se além dos fluxos de trabalho de papel e PCs para fluxos de trabalho móveis e

Transformação de plataforma - incorporar tecnologias emergentes, como 5G, AI e IoT, etc.

Em conjunto, o Índice de Resiliência Bancária e as áreas de foco fornecem orientação para os bancos à medida que estes lidam com os desafios contínuos do "Novo Normal".

A Huawei continuará a expandir seu envolvimento com as principais organizações financeiras do mundo e os insights fornecidos por este relatório proporcionarão uma base sólida para esse trabalho.

