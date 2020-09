Huawei publie l'indice de résilience bancaire pour 2020 et au-delà

Le secteur bancaire à l'heure de la nouvelle normalité

SHANGHAI, 28 septembre 2020 /PRNewswire/ -- À HUAWEI CONNECT 2020, International Data Corporation (IDC), le principal fournisseur mondial d'informations commerciales, de services consultatifs et d'événements pour les marchés des technologies de l'information, des télécommunications et des technologies de consommation, et Huawei ont publié un livre blanc important, intitulé « Banking Industry Rises up to the New Normal ». Dans ce document, IDC et Huawei examinent l'impact que la Covid-19 a eu sur le secteur bancaire et décrivent les mesures que les banques devraient prendre pour assurer leur succès futur. Dans le cadre de ce rapport, IDC et Huawei ont élaboré un indice de résilience bancaire qui quantifie l'état actuel des services bancaires par région en fonction de six mesures clés. Cet indice présente des différences régionales importantes, peut être utilisé par les banques pour évaluer leur propre résilience et fournit des conseils sur les domaines à privilégier pour réussir.

À HUAWEI CONNECT 2020, Huawei et ses partenaires montrent la vaste gamme de solutions FSI, y compris le nuage financier, les directions générales intelligentes, le CORE numérique et les plateformes de données intelligentes. Ces solutions permettent aux banques de réduire leurs coûts, d'accroître leur souplesse face à l'évolution rapide de l'environnement FSI, d'attirer et de retenir des clients, et de se positionner face aux concurrents émergents. Les perturbations récentes de la vie quotidienne ont entraîné un repositionnement des services financiers, qui se sont tournés vers les dispositifs mobiles. Dans ce contexte, Huawei a joué un rôle majeur, soutenant la transition vers les interactions mobiles à l'échelle mondiale en se fondant sur les premières expériences en Chine. Les informations que nous partageons permettent aux clients financiers du monde entier de répondre et de soutenir leurs clients en cette période difficile.

Ces expériences ont amené Huawei à travailler avec IDC sur ce rapport. Certaines des principales conclusions du rapport concernent l'impact financier de la pandémie sur les bilans des banques, l'augmentation exponentielle des paiements numériques à partir des appareils mobiles et l'évolution spectaculaire du rôle des succursales dans les services bancaires. IDC considère qu'à l'avenir, les efforts doivent se concentrer sur les points suivants :

Amélioration des canaux – Passage à un parcours client entièrement numérique

Redéfinition des communications – Changement de la façon dont les services sont fournis aux clients

Révision de l'infrastructure – Mise à profit du nuage hybride et des microservices

Remaniement des données et de l'analyse – Création de solides capacités de lacs de données (data lakes) et d'IA

Réinvention du déroulement des opérations – Abandon du papier et des PC pour passer aux flux de travail mobiles

Transformation de la plateforme – Intégration de technologies émergentes comme la 5G, l'IA et l'IdO, etc.

Ensemble, l'indice de résilience bancaire et les domaines clés donnent des orientations aux banques alors que celles-ci font face aux défis continus de la « nouvelle normalité ».

Huawei continuera d'établir des liens étroits avec les principales organisations financières du monde, et les éclairages apportés par ce rapport constitueront une base solide pour ce travail.

Pour télécharger le livre blanc, cliquez sur le lien : https://e.huawei.com/fr/solutions/industries/smart-finance/banking-industry-rises-up-to-the-new-normal

