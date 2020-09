Huawei lanza el Banking Resilience Index para 2020 y más allá

Evaluando el crecimiento de la industria de la banca dentro de la nueva normalidad

SHANGHÁI, 28 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- En HUAWEI CONNECT 2020, International Data Corporation (IDC), principal proveedor mundial de inteligencia de mercado, servicios de asesoramiento y eventos para la tecnología de la información, telecomunicaciones y tecnología de consumo, junto a Huawei, han lanzado un importante documento titulado "Banking Industry Rises up to the New Normal". En este documento, IDC y Huawei han encuestado el impacto que la Covid-19 ha tenido en las industrias de la banca, destacando los pasos que han de tomar los bancos para asegurar su éxito en el futuro. Como parte de este informe, IDC y Huawei han desarrollado el Banking Resilience Index, que cuantifica el estado actual de la banca según su región en términos de seis medidas clave. Este índice muestra importantes diferencias regionales, y se puede utilizar por los bancos para evaluar su propia resiliencia, proporcionando dirección hacia dónde debe centrarse para conseguir el éxito en el futuro.

En HUAWEI CONNECT 2020, Huawei y sus socios están mostrando una amplia gama de soluciones FSI, incluyendo Financial Cloud, oficinas inteligentes, CORE digital y plataformas de datos inteligentes. Estas soluciones permiten a los bancos reducir costes, aumentar la agilidad hasta un entorno FSI de cambio rápido, atraer y mantener clientes y posicionarlos así mismos contra la competencia emergente. Las interrupciones recientes en la vida del día a día han avanzado el objetivo hasta los servicios financieros para lo móvil, y Huawei ha sido un líder en el apoyo al movimiento de las interacciones móviles mundiales, que se basan en las experiencias primarias en China. Las visiones que compartimos permiten a los clientes financieros de todo el mundo responder y apoyar a los clientes en estos momentos complicados.

Estas experiencias han llevado a Huawei a trabajar con IDC en este informe. Algunos de los principales descubrimientos en el informe relacionados con el impacto financiero de la pandemia en las hojas de cuentas de balance de los bancos, aumento exponencial en los pagos digitales desde los dispositivos móviles y avance dramático en el papel de las sucursales en los servicios de banca. Echando la vista al futuro, IDC ha descubierto que los esfuerzos finales habrían de concentrarse en los siguientes aspectos:

Actualizaciones de canal – avanzando hacia un viaje de clientes completamente digital,

Replanteamiento de las comunicaciones – cambiando la forma de desplegar a los clientes los servicios,

Reforma de la infraestructura – construcción de una nube híbrida y de los microservicios,

Redefiniendo los datos y la analítica – construyendo un lago de datos robusto y capacidades de IA,

Reimaginando el flujo de trabajo – avanzando más allá del papel y los PCs hacia los flujos de trabajo móviles, y

Transformación de la plataforma – incorporando tecnologías emergentes, como 5G, IA e IoT, etc.

Tomadas de forma conjunta, el Banking Resilience Index y las áreas de objetivo proporcionan dirección para los bancos al tiempo que hacen frente con los retos continuados de "la nueva normalidad".

Huawei seguirá ampliando su dedicación con las principales organizaciones financieras del mundo, y las visiones mostradas dentro de este informe proporcionan una base sólida para ese trabajo.

Si desea descargar el documento, haga click en el enlace: https://e.huawei.com/en/solutions/industries/smart-finance/banking-industry-rises-up-to-the-new-normal

HUAWEI CONNECT 2020 es el evento destacado anual hospedado por medio de Huawei para la industria mundial ICT, y se celebra en Shanghái del 23 al 26 de septiembre de 2020. Si desea más información visite la página web:

https://www.huawei.com/en/events/huaweiconnect2020/

