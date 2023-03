Huawei Lança Protótipo 50G POL Inédito do Setor para Redes de Campus Wi-Fi 7 de Última Geração.

BARCELONA, Espanha, 3 de Março de 2023 /PRNewswire/ — Durante o Mobile World Congress 2023 (MWC 2023), a Huawei lançou o primeiro protótipo 50G POL do setor para ajudar os clientes do setor a construírem redes de campus Wi-Fi 7 de próxima geração.

Com base em tecnologias de rede fixa (F5G) de quinta geração, a solução Huawei FTTO foi colocada em uso comercial por mais de 6.000 clientes do setor em todo o mundo, permitindo aos clientes construírem redes de campus ecológicas, simples e inteligentes. Com as tecnologias de computação em nuvem, big data e IoT sendo adotadas em maior escala, e o uso de aplicativos 4K/8K e AR/VR em cenários de campus, como escritórios corporativos, educação e saúde aumentando rapidamente, os requisitos de largura de banda, latência e confiabilidade colocados na rede do campus são maiores do que nunca.

Kim Jin, Vice-Presidente da Huawei Optical Business Product Line, disse: "Embora o 10G PON possa atender aos requisitos da maioria dos cenários de campus, à medida que mais empresas se tornam digitais, novos cenários com requisitos mais altos de largura de banda e latência de rede estão surgindo e as redes de campus precisarão ser atualizadas. A Huawei lançou o primeiro protótipo 50G POL do setor para ajudar os clientes a criarem redes de campus de banda ultralarga verde, orientadas para Wi-Fi 7, que podem oferecer suporte a aplicativos inovadores."

O protótipo 50G POL lançado pela Huawei inclui OLTs e ONUs 50G PON simétricos. Ele atualiza as redes de campus de 10G PON para 50G PON. Isso não apenas permite que os clientes do campus desfrutem de uma experiência de rede de banda ultralarga, mas também oferece os seguintes benefícios exclusivos:

Mudança zero em OLT: o primeiro módulo óptico combinado 50G PON do setor suporta os modos 10G PON e 50G PON. Os clientes podem construir redes sob demanda e atualizar suavemente as redes para o 50G PON no futuro, protegendo os investimentos iniciais na construção de redes.

Mudança zero em ODN: 50G PON suporta transmissão de longa distância de 40 km e usa algoritmos inovadores para permitir orçamentos de link óptico líderes do setor, eliminando a necessidade de alterar ODNs existentes.

Mudança zero em ONU: O protótipo 50G PON ONU suporta interfaces 10GE e 25GE. No futuro, a atualização do Wi-Fi 6 para o Wi-Fi 7 não requer mudanças em ONU.

No futuro, a Huawei continuará a trabalhar com clientes e parceiros para criar ainda mais inovações; enriquecer cenários de aplicação; construir redes de campus verdes, banda ultralarga e inteligente; e liberar a produtividade digital verde.

