Huawei lance la solution FusionCloud 6.3 visant à accélérer l'innovation et la migration d'entreprise dans le nuage

William Dong, vice-président des ventes de solutions de marketing pour Huawei Enterprise Business Group, fait observer : « Pour la plupart des entreprises, le passage à l'informatique en nuage n'est pas un but final. Elles se concentrent à la place sur la façon dont le nuage peut les aider à transformer leurs activités pour répondre aux demandes des marchés et de la concurrence. Les solutions récemment parues chez Huawei permettent une migration rapide de services critiques dans le nuage par l'intermédiaire de piles de services dans celui-ci, reposant sur une synergie logiciel-matériel. Avec cette solution, les entreprises peuvent en plus déployer rapidement des applications qui exécutent leurs opérations pour leur permettre d'accélérer leur rythme d'innovation et atteindre une véritable valeur opérationnelle. »

'One Cloud' accélère la migration d'applications vitales vers le nuage

FusionCloud 6.3 fournit un seul nuage convergent qui intègre de façon unifiée infrastructure, gestion et services dans des regroupements de ressources partagées afin de stimuler une efficacité et une souplesse plus grandes. Cette solution de nuage privé fait appel à des piles technologiques qui reposent sur une synergie logiciel-matériel visant à assurer une haute performance des services dans le nuage. Avec un total de 42 services dans le nuage, elle offre à l'IaaS (infrastructure en tant que service) le plus grand nombre de ces services dans le nuage. Cette solution tire parti de technologies novatrices dont la récupération complète de forme « bare metal », le renforcement d'unité de traitement graphique (GPU) et les services d'hébergement dans le nuage de SAP HANA pour aider les entreprises à faire passer leurs applications centrales dans le nuage. Huawei est l'unique fournisseur proposant des serveurs, des produits de stockage et des plateformes de virtualisation qui toutes sont certifiées par SAP pour répondre aux hautes spécifications des services SAP HANA d'hébergement dans le nuage. FusionCloud 6.3 fournit des services d'informatique hétérogène à GPU et UCT (unité de traitement graphique et unité centrale de traitement) reposant sur la plateforme Atlas d'informatique hétérogène de Huawei. Un serveur unique prend en charge le traitement de vidéos à 512 canaux, améliorant 32 fois les capacités de traitement vidéo d'un seul nœud. FusionCloud 6.3 est également la seule solution qui, pour assurer la continuité des activités de l'entreprise, prend en charge un vaste éventail de services de récupération d'urgence (DR) côté client, tels que DR au niveau local, interurbain et interrégional, disponibilité élevée de serveur dans le nuage et sauvegarde entre nuages. Cette solution prend aussi en charge le nuage public de Huawei, des services et interfaces de programmation d'applications (API) unifiés. Elle procure ainsi une utilisation uniforme, permettant de mettre en place un service fluide de même que la migration sur des ensembles de nuages.

'One Lake' stimule la valeur opérationnelle à partir des ressources de données

FusionCloud 6.3 comporte un réservoir de données fournissant des capacités de traitement durant tout le cycle de vie, avec agrégation, stockage, calcul, gestion et utilisation de données afin de transformer les ressources de données en valeurs de données. Il fournit des capacités d'analyse de mégadonnées spécifiques de scénarios, prend en charge des services de répartition de mégadonnées à un niveau secondaire et accélère la migration de ces mégadonnées dans le nuage. FusionCloud 6.3 prend en charge les cinq types conventionnels de bases de données (Oracle, SQL Server, MySQL, PostgreSQL et MPPDB) et assure des services uniques de sécurité pour base de données pour un passage rapide et sûr de bases de données dans le nuage.

'One Platform' accélère le rythme de l'innovation dans les entreprises

FusionCloud 6.3 offre une plateforme d'activation d'applications intégrant des services de base pour données, un logiciel médiateur à usage général et un autre intergiciel, spécifique de l'industrie, pour permettre aux clients et aux fournisseurs indépendants de logiciels (FIL) de ce secteur de développer de nouveaux services en se basant sur des types multiples d'intergiciels. Une orchestration hybride de conteneurs et de machines virtuelles autorise une répartition et un déploiement de services complexes de façon automatique. Afin d'offrir un écosystème favorisant l'innovation de l'entreprise, FusionCloud 6.3 fait également appel à des catalogues de services infonuagiques (CSG) pour intégrer des applications de parties tierces, permettre un accès activé par un service à des applications de FIL et adapter rapidement des exigences spécifiques de scénario. Huawei collabore avec plus de 300 FIL de l'industrie pour répondre aux besoins de divers scénarios d'entreprise, simplifiant ainsi la migration dans le nuage des services de ses clients et stimuler leur innovation d'entreprise.

Le nuage privé de Huawei apporte des solutions, produits et technologies de premier plan encourageant la transformation numérique des entreprises. En date de mars 2018, Huawei dessert depuis plusieurs années plus de 4 300 clients dans 144 pays et régions, couvrant un vaste éventail de secteurs dont ceux de l'administration, des services utilitaires publics, télécommunications, énergie, finance, transports, fabrication, médias, services de santé et enseignement.

Huawei, de concert avec ses partenaires et ses clients, met en lumière ses nouvelles solutions de transformation numérique afin d'orchestrer au CeBIT du 11 au 15 juin en Allemagne, patrie de la musique classique, une symphonie numérique. Elle sera aussi le siège d'activités et partagera ses pratiques d'excellence autour de l'informatique en nuage, de l'intelligence artificielle (AI), des mégadonnées, de l'internet des objets (IdO) et du réseautage défini par logiciel (SDN), qui tous jouent un rôle essentiel dans la transformation numérique d'aujourd'hui.

