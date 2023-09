Huawei lance la vitrine mondiale de l'éducation intelligente pour accélérer la numérisation dans l'éducation

SHANGHAI, 25 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Pendant la conférence HUAWEI CONNECT 2023, Huawei a lancé la vitrine mondiale de l'éducation intelligente lors de la session intitulée « L'enseignement et l'apprentissage intelligents accélèrent l'intelligence dans l'éducation », et a présenté son architecture de référence de sa solution d'écosphère d'éducation numérique, visant à construire un écosystème d'éducation entièrement connecté, détecté et intelligent et à accélérer la mise à niveau intelligente dans l'éducation.

Launch of the global intelligent education showcase in Dongguan

Xia Zun, président du secteur public mondial de Huawei Enterprise BG, a déclaré dans le discours d'ouverture que dans la société numérique d'aujourd'hui, l'éducation tend à se concentrer sur les apprenants. Il a ajouté que l'intelligence a fait entrer le secteur de l'éducation dans une nouvelle ère et que les technologies intelligentes ont favorisé davantage de formes d'éducation, ce qui ne cesse d'élever le niveau de la transformation. M. Xia a également fait remarquer que Huawei, avec ses partenaires, continuera de tirer parti des technologies de nouvelle génération telles que l'IA, le big data et la réalité virtuelle pour aider le secteur de l'éducation à passer au numérique et à l'intelligence et à partager les réalisations dans ce secteur.

Huang Yu, expert en solutions pour l'éducation de Huawei Enterprise BG, a présenté l'architecture de référence de la solution d'écosphère d'éducation numérique lors de la session. Huang a déclaré que Huawei a tiré parti de ses avantages dans le domaine du cloud, du réseau, de la périphérie et des appareils pour construire une telle écosphère grâce à « un écran unique, au réseau, au cloud, à la plateforme et à l'entrée ». En intégrant des ressources éducatives dans tous les scénarios, Huawei est passé d'une connexion intelligente à une collaboration multi-niveaux sur toutes les plateformes et applications intelligentes. Cela permet de renforcer le secteur en réduisant la fracture numérique et en fournissant une éducation de qualité pour tous.

Le Bureau de l'éducation de Dongguan a travaillé avec Huawei pour mener à bien la construction d'une éducation intelligente et a créé une vitrine déployée avec la solution de campus intelligent de Huawei et la plateforme cloud d'éducation régionale, donnant ainsi l'exemple à d'autres villes. Cette vitrine a intégré les TIC pour démontrer les réalisations de Dongguan en matière d'éducation intelligente, notamment « un centre et deux plateformes », une nouvelle infrastructure éducative, la sécurité des réseaux et un campus intelligent. Ces réalisations couvrent un éventail de scénarios comme la gestion des données et des services, l'apprentissage en ligne et l'enseignement numérique, et constituent une étape importante dans le développement de l'éducation de Dongguan. Guidé par les technologies et les données, Dongguan a créé un centre de big data pour l'éducation de base et deux plateformes en ligne, tout en respectant des normes élevées. Le centre de données et les plateformes déjà existants ont favorisé un développement de haute qualité de l'éducation intelligente régionale en facilitant la construction soutenue de campus numériques à l'échelle de la ville, en permettant une prise de décision claire, une gestion raffinée, des services personnalisés et un enseignement numérique, ainsi que des approches et des modèles pédagogiques innovants.

Jusqu'à présent, Huawei est au service de plus de 2 800 départements et institutions d'éducation dans plus de 120 pays et régions, et les aide à mettre en œuvre l'intelligence dans l'éducation et à faire éclore des talents pratiques tournés vers l'avenir.

