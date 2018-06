Huawei lance le réseau axé sur l'intention pour la solution CloudFabric

L'Indice de la connectivité mondiale 2018 [1] publié par Huawei révèle que la connectivité de base, une fois intégrée à l'intelligence artificielle (IA), évoluera en connectivité intelligente, stimulant l'innovation et créant un nouveau cycle de croissance économique. Fondé sur les concepts de l'intelligence, de la simplicité, de la bande ultra large, de l'ouverture et de la sécurité, le réseau axé sur l'intention de Huawei pour la solution CloudFabric modernise le contrôleur Agile pour identifier automatiquement l'intention et améliorer l'agilité commerciale. Cette solution utilise également l'analyseur de réseau des centres de données FabricInsight pour mettre en œuvre des analyses prédictives et une détection automatique des anomalies, préparer davantage les modes d'exploitation pour l'avenir et développer un système d'autoréparation à boucle fermée automatique et prévisible axé sur l'expérience utilisateur.

Wang Lei, directeur général de Data Center Network Domain chez Huawei, a déclaré : « La connectivité intelligente est le cœur des plateformes numériques des entreprises. Notre nouveau réseau axé sur l'intention pour la solution CloudFabric est piloté par la logique commerciale et la stratégie de service des utilisateurs afin de développer une plateforme intelligente qui connecte l'intention commerciale à l'architecture réseau, permettant une meilleure transformation numérique. »

Les nouvelles fonctions et les nouveaux composants clés du réseau axé sur l'intention pour la solution CloudFabric comprennent les éléments suivants :

Automatisation du réseau axée sur l'intention : le contrôleur Agile peut automatiquement compléter la conception du réseau en fonction de l'intention de service des clients, décuplant l'efficacité du provisionnement des services. Un cluster unique de contrôleurs Agile peut gérer 3000 nœuds feuilles au niveau de la couche d'accès et peut être étendu en interne à 100 000 serveurs. En outre le cluster de contrôleurs actifs/en veille 1:1 améliore grandement la disponibilité du système et garantit qu'aucune interruption de service n'aura lieu lors de la commutation automatique entre les nœuds actifs et en veille. S'appuyant sur une architecture standard ouverte, le contrôleur Agile peut s'interconnecter avec plusieurs plateformes cloud pour mettre en œuvre un partage et une planification des ressources flexibles.

Concernant l'avenir, le développement rapide de la transformation numérique entraîne une innovation continue des réseaux. Fondé sur le concept de réseau axé sur l'intention, le réseau axé sur l'intention de Huawei pour la solution CloudFabric continuera de fournir des solutions et produits avancés orientés sur les scénarios destinés aux grands prestataires de services, aux grandes entreprises ou aux clients commerciaux, permettant aux réseaux des centres de données de comprendre l'intention commerciale des clients et de parvenir à un déploiement et à une exploitation intelligents et automatiques des réseaux. Cela permet aux centres de données de devenir des centres de valeur commerciale.

Huawei, avec ses partenaires et clients, présente de nouvelles solutions de transformation numérique afin d'orchestrer une symphonie numérique lors du CEBIT du 11 au 15 juin en Allemagne, le berceau de la musique classique. Elle organisera également des activités et partagera les meilleures pratiques autour de l'informatique dans le cloud, de l'intelligence artificielle (IA), des mégadonnées, de l'Internet des objets (IdO) et du Software-Defined Networking (SDN), lesquels jouent tous un rôle essentiel dans la transformation numérique d'aujourd'hui.

Le stand de Huawei se trouve dans la zone C01, hall 13, du Centre des expositions d'Hanovre, en Allemagne. Pour en savoir plus sur Huawei au CEBIT, rendez-vous sur : http://e.huawei.com/topic/cebit2018-en/index.html. Pour en savoir plus sur les cas des clients de Huawei à travers le monde qui utilisent « Leading New ICT » (Nouvelles TIC de pointe), veuillez visiter : http://e.huawei.com/topic/leading-new-ict-en/index.html.

Pour en savoir plus sur CloudFabric de Huawei, rendez-vous sur : http://e.huawei.com/en/solutions/business-needs/enterprise-network/data-center-network

