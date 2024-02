Huawei lance une solution de distribution intelligente (IDS) pour accélérer l'intelligence dans le domaine de l'énergie électrique

BARCELONE, Espagne, 29 février 2024 /PRNewswire/ -- Lors du Mobile World Congress 2024, les clients du secteur de l'énergie électrique et les dirigeants d'organisations internationales se sont réunis pour discuter des dernières pratiques et innovations. Huawei a lancé sa solution de distribution intelligente (IDS) lors du sommet dont le thème est « Leading Infrastructure to Accelerate Electric Power Intelligence » (Infrastructure de pointe pour accélérer l'intelligence en matière d'énergie électrique).

David Sun launches Intelligent Distribution Solution (IDS)

David Sun, vice-président de Huawei et directeur général de la division de numérisation de l'énergie électrique de Huawei, a prononcé un discours et lancé la solution IDS. Huawei a collaboré avec des partenaires de l'écosystème pour développer la solution, qui s'attaque aux pertes de ligne élevées, à la fiabilité médiocre et à la forte pression exercée sur la gestion de la charge des nouvelles énergies. Elle permet aux entreprises d'électricité de passer d'une numérisation à point unique à une numérisation soutenue par l'architecture, ouverte, évolutive et systématique, en utilisant diverses technologies clés basées sur une architecture « cloud-pipe-edge-pipe-device ». Huawei suggère d'utiliser le cloud privé sur site comme base numérique du côté du cloud. Des solutions câblées et sans fil sont disponibles pour le réseau de liaison. Du côté de la périphérie, un terminal tout-en-un appelé unité de calcul de périphérie (ECU) agit comme un support de gestion allégé et combine des fonctions de communication, de perception et de calcul. La nouvelle génération de communication par courant porteur à grande vitesse (HPLC) côté canal de communication basse tension prend en charge l'acquisition de données à la minute près, les connexions interactives massives et un taux de réussite d'acquisition de 99 %.

L'IDS a été mise en œuvre avec succès en Chine. Elle permet la surveillance des réseaux de distribution, la détection en temps réel de l'état des lignes de 10 kV et la gestion intelligente de l'énergie nouvelle distribuée à basse tension. La solution combine la HPLC et d'autres nouvelles technologies. Elle améliore la transparence de la perception et la numérisation des services dans les districts de transformateurs électriques. L'IDS a donné des résultats positifs lors de tests initiaux dans plusieurs pays en dehors de la Chine.

Lors du sommet, Sigit Witjaksono, directeur des activités de connectivité de PT. PLN Icon Plus, a parlé de sa coopération et de ses pratiques innovantes avec Huawei dans le domaine de la fibre unique pour des services multiples et la distribution numérique. Mahmoud BinAhmed, directeur commercial par intérim d'Integrated Dawiyat, a expliqué comment monétiser les actifs d'une entreprise d'électricité. Le directeur du réseau de transport de Senelec, Mam Singui Sarr, a présenté le concept de réseau Senelec Smart Grid ONE. Ce concept est basé sur les défis et les indicateurs clés du transport, de la transformation et de la distribution de l'électricité.

À l'avenir, Huawei continuera à conserver et à partager les méthodologies de transformation numérique avec les clients et les partenaires, contribuant ainsi à améliorer les fondations numériques des compagnies d'électricité dans le monde entier, à accélérer le développement intelligent et à proposer une option attrayante pour le marché mondial.

Pour en savoir plus sur la solution de distribution intelligente (SDI) :

https://e.huawei.com/en/topic/electric-power/intelligent-distribution-solution

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2350028/image.jpg