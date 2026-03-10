Huawei presenta la propria visione per il settore dei trasporti, "Driving Mobility and Logistics into the Intelligent World", basata su cinque nuove soluzioni

BARCELLONA, Spagna, 10 marzo 2026 /PRNewswire/ -- In occasione del MWC Barcelona 2026, Huawei ha ospitato un forum dal titolo "Accelerate Transportation Digital Intelligence". Insieme a clienti, partner ed esperti del settore, Huawei ha esplorato nuovi percorsi per il trasporto intelligente, ha condiviso i suoi ultimi risultati tecnologici e ha annunciato cinque soluzioni innovative, volte a portare la mobilità e la logistica verso un mondo intelligente.

David Shi, Vice President of ICT Marketing and Solution Sales, Huawei Guest speakers (from top left): PhD. Reha Çetin, Zaiming Ren, Carlos López Gutiérrez, and Yang Rong Huawei alongside its customers and partners announces five solutions

David Shi, Vicepresidente di ICT Marketing and Solution Sales di Huawei, ha affermato che "Huawei è orientata all'apertura, alla cooperazione e alla condivisione del successo. Lavoreremo con clienti e partner per costruire una solida base digitale e intelligente, connettendo flussi di passeggeri, merci, affari, business, ricavi e informazioni". Ha aggiunto, inoltre, che Huawei integrerà l'IA in scenari ferroviari, stradali, logistici, aeroportuali e portuali per migliorare la sicurezza e l'efficienza nel settore dei trasporti e della logistica, favorendo una maggiore collaborazione con i settori del turismo, dell'energia e del commercio per un futuro migliore.

Reha Çetin, CIO di Istanbul Grand Airport e CEO di IST System, ha sottolineato che, in quanto hub europeo in forte crescita, l'aeroporto di Istanbul continuerà a promuovere la trasformazione digitale Airport 5.0 e a offrire esperienze aeroportuali di nuova generazione, basate sulle tecnologie digitali all'avanguardia e dalle competenze ICT di Huawei.

Zaiming Ren, vicedirettore generale di CRSC International (divisione China Railway Signal & Communication), ha spiegato come il FRMCS (Future Railway Mobile Communication System) migliori l'efficienza del controllo dei treni, aumenti la capacità di trasporto ferroviario e riduca i costi del ciclo di vita, aiutando i sistemi ferroviari avanzati a operare in modo più efficiente e sicuro.

L'IA è destinata a diventare il nodo centrale dei sistemi di trasporto intelligenti. Carlos López Gutiérrez, Direttore della Transportation BU (divisione trasporti) di SICE, ha detto: "SICE e Huawei stanno lavorando per utilizzare l'IA e le piattaforme di edge computing per esplorare e supportare vari scenari di trasporto, migliorando notevolmente la connettività delle infrastrutture e l'affidabilità del sistema dei trasporti".

I porti svolgono un ruolo cruciale nella stabilizzazione dei cicli economici e nella garanzia della continuità industriale e della catena di approvvigionamento. Yang Rong, ingegnere generale di Tianjin Port (Group) Co., Ltd., ha specificato che il porto di Tianjin ha sempre dato priorità all'integrazione delle ICT come il 5G, l'IA, il cloud computing e la guida autonoma nei propri servizi. Finora, hanno gestito digitalmente tutti gli elementi del porto e implementato un sistema di trasporto orizzontale intelligente, al fine di plasmare il futuro dei porti intelligenti di livello mondiale.

Rachad Nassar, Global Business & Strategic Partners Director della Smart Transportation BU di Huawei, ha annunciato che l'azienda ha creato una base digitale completa per il settore dei trasporti a livello globale. Grazie all'mplementazione un'architettura integrata di sensori intelligenti, connettività, piattaforme digitali e applicazioni, Huawei sta collaborando con i partner dell'ecosistema per lanciare cinque soluzioni specializzate in quattro scenari principali. Questa innovazioni offrono i seguenti vantaggi chiave:

Trasporto su strada: Huawei ha presentato la soluzione Transportation Operations Coordination Center (TOCC), basata su ITS, per aumentare l'efficienza in diversi scenari, come il monitoraggio integrato dei trasporti, l'assistenza durante i viaggi turistici e le logistiche multimodali. Il progetto stabilisce un nuovo modello per la gestione e il controllo integrati del trasporto urbano.





Trasporto su ferrovia: Huawei ha sviluppato la soluzione Next-Gen Bearer Network for Operation and Dispatching (Rete di trasporto di nuova generazione per operazioni e dispacciamento) per le ferrovie. Garantendo elevata affidabilità, ampia larghezza di banda e ridotta latenza, la soluzione assicura servizi di comunicazione operativa sicuri ed efficienti, favorendo la transizione del settore ferroviario verso il digitale intelligente.





Dogane: Huawei, in collaborazione con i suoi partner, ha lanciato una soluzione per il controllo dei rischi legati ai big data. Sfruttando le piattaforme big data di Huawei e la governance e i servizi dei dati dei partner, la soluzione integra in modo efficiente dati eterogenei multi-source e risponde ai rischi in pochi secondi. Affronta le tradizionali sfide del controllo dei rischi, come dimensioni limitate, copertura incompleta e forte dipendenza dai processi manuali, consentendo alle autorità doganali di migliorare la precisione dei controlli e l'efficienza delle procedure di sdoganamento.





Porti: Huawei ha sviluppato il primo agente di pianificazione integrata del settore basato sulla tecnologia chain-of-thought (CoT). L'agente coordina l'intero processo operativo portuale, compresa la pianificazione degli ormeggi, la distribuzione e il trasporto, riducendo i tempi di pianificazione delle operazioni da ore a minuti. La soluzione intelligente per il trasporto orizzontale 2.0 supporta un efficiente traffico misto di camion container manuali e veicoli a guida intelligente (IGV). Consente una pianificazione su larga scala di oltre 300 veicoli, riduce i tassi di intervento manuale a meno dello 0,1% e garantisce un allineamento preciso durante il parcheggio con una posizione operativa entro ±5 cm, aumentando l'efficienza della movimentazione delle merci.

Durante il forum, Huawei e Surge hanno annunciato il successo dell'implementazione commerciale della rete fissa wireless (FWA) 5G a 1,4 GHz per le linee ferroviarie, la prima al mondo. Questo traguardo rappresenta una svolta epocale nella connettività ferroviaria: fornisce reti di comunicazione di nuova generazione lungo le ferrovie dell'Indonesia e consente di ottenere una copertura di rete inclusiva a livello nazionale.

Inoltre, Huawei ha evidenziato le innovazioni fondamentali, realizzati in collaborazione con i propri partner globali, nel portare avanti l'ecosistema dei trasporti digitali e intelligenti. Un ottimo esempio è il Global Smart Port Showcase presentato con Shandong Port Group. Attraverso l'integrazione di big data, modelli di grandi dimensioni e altre tecnologie all'avanguardia, la vetrina mostra applicazioni specifiche come le operazioni digitali e la pianificazione intelligente, fungendo da modello per la modernizzazione dell'industria portuale mondiale.

Ad oggi, Huawei serve più di 100 porti, più di 210 aeroporti e compagnie aeree, più di 300 linee di metropolitana, oltre 180.000 km di ferrovie, che si estendono per oltre 200.000 km di reti stradali, progetti ITS in oltre 70 città e più di 200 imprese di logistica in tutto il mondo. Guardando al futuro, Huawei continuerà ad attuare la strategia "piattaforma + ecosistema". L'azienda è specializzata nello sviluppo di hub di trasporto, reti, flussi di passeggeri e merci, e sistemi di mobilità a bassa quota per creare una base digitale e intelligente per i trasporti e la logistica. Huawei si impegna a "guidare mobilità e logistica verso un mondo intelligente", potenziando il trasporto intelligente.

