Huawei: líder de crescimento mais rápido no Quadrante Mágico do Gartner de 2021 para armazenamento primário

SHENZHEN, China, 19 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A Huawei está posicionada como líder no Quadrante Mágico para armazenamento primário de 2021 do Gartner, a empresa líder mundial em pesquisa e consultoria. Este relatório indica como o armazenamento primário da Huawei passou de força para força, superando a referência definida em 2020. Além disso, a Huawei é o único fornecedor que faz parte do Quadrante de Líderes que alcançou melhorias rápidas em ambos os critérios (capacidade de execução e integridade da visão). Já listada como líder por 6 anos consecutivos, o rápido crescimento da Huawei é resultado de suas excepcionais ofertas de armazenamento totalmente em flash OceanStor.

O Gartner lista as seguintes vantagens competitivas oferecidas pelo armazenamento primário da Huawei:

O sistema de gerenciamento de dados alimentado por IA e três camadas da Huawei oferece um conjunto de soluções de gerenciamento, visualização, simulação de carga de trabalho e análise para simplificar as operações de infraestrutura.

A Huawei fez melhorias em seus recursos de produtos que resultaram em crescimento acelerado e adoção de mercado fora de sua região base Ásia/Pacífico (APAC).

As decisões dos clientes de escolher a Huawei frente aos produtos concorrentes tendem a favorecer seu foco em preços, alto desempenho e investimentos em iniciativas de roteiros.

A Huawei iniciou a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologia de armazenamento desde 2002 e implementou 12 centros de P&D em todo o mundo. Com mais de 4.000 engenheiros de P&D e mais de 1.000 patentes de armazenamento, a Huawei liderou e participou ativamente de mais de 30 organizações internacionais do setor, a fim de melhorar continuamente suas capacidades de inovação e competitividade central.

O sistema de armazenamento da Huawei OceanStor foi implementado em mais de 150 países e regiões para mais de 15 mil clientes em uma variedade de setores, incluindo logística, finanças, governo, energia, saúde, manufatura e transporte. O sistema de armazenamento da Huawei OceanStor é a escolha ideal para clientes globais que buscam armazenar e processar seus dados de serviço.

