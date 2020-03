Huawei Mobile Services explorará todo el potencial de la serie HUAWEI P40

Como destacó Richard Yu, consejero delegado de Huawei Consumer BG, durante el evento, los HMS están ganando popularidad rápidamente entre los usuarios de todo el mundo y se están convirtiendo en un facilitador de confianza de experiencias de calidad en todos los escenarios. Con el lanzamiento de la serie HUAWEI P40, el ecosistema de los HMS está destinado a beneficiar a todavía más consumidores con experiencias de usuario más inteligentes, ricas, eficientes y seguras.

Rápido crecimiento de las aplicaciones HMS

Como señaló el señor Yu, Huawei está ampliando rápidamente el volumen de contenidos de entretenimiento de alta calidad en las plataformas HMS. Huawei se ha asociado con la BBC para introducir una categoría de noticias de la BBC en HUAWEI Video y así ofrecer los vídeos de noticias de calidad más actualizados a usuarios de más de 20 países y regiones. En un futuro próximo, HUAWEI Video y la BBC ofrecerán programas de televisión y documentales de alta calidad de BBC Studio a usuarios en más lugares del mundo.

A través de las aplicaciones HMS, Huawei ofrece una rica experiencia de entretenimiento a los usuarios mediante la cooperación con socios internacionales de primera línea.

HUAWEI Video : Huawei está trabajando junto con los principales proveedores de contenido y los principales socios de contenido, entre los que se incluyen ZDF, Filmin, Megogo, Rakuten y otros, para ofrecer una variada selección de contenido de vídeo internacional y local a los consumidores.

: Huawei está trabajando junto con los principales proveedores de contenido y los principales socios de contenido, entre los que se incluyen ZDF, Filmin, Megogo, Rakuten y otros, para ofrecer una variada selección de contenido de vídeo internacional y local a los consumidores. HUAWEI Music : En asociación con Warner Music Group, Universal Music Group, Sony Music Entertainment y otros, Huawei ofrece una amplia biblioteca de música de calidad que puede reproducirse en HUAWEI Music.

: En asociación con Warner Music Group, Universal Music Group, Sony Music Entertainment y otros, Huawei ofrece una amplia biblioteca de música de calidad que puede reproducirse en HUAWEI Music. HUAWEI Reader: ya disponible en China , España y Malasia, el catálogo de libros digitales también se está expandiendo rápidamente con materiales de lectura de calidad en diversos idiomas.

El nuevo tema panorámico en HUAWEI Themes llega con el lanzamiento de la serie P40. En colaboración con artistas de todo el mundo, los temas panorámicos se ofrecen en múltiples formas, entre ellas las fotos en directo y la chinería, que aportan una experiencia de inmersión y realismo a los usuarios con una variedad de interacción panorámica, lo que crea una forma más personalizada de temas para los teléfonos inteligentes.

HUAWEI Mobile Cloud es compatible con la copia de seguridad de datos automática para el teléfono, y que permite que los usuarios hagan una copia de seguridad de 18 tipos de datos en sus dispositivos, entre los que se incluyen los datos de la galería, los contactos, el calendario, la WLAN y más.

También se ofrecen servicios de restauración de datos y sincronización de múltiples dispositivos, lo que garantiza que los datos importantes de los dispositivos Huawei registrados con el mismo ID de HUAWEI se puedan sincronizar en tiempo real, lo que, a su vez, ayuda a los usuarios a gestionar los datos de una manera más segura y sencilla. La función "Encontrar mi teléfono" de HUAWEI Mobile Cloud se presentará junto con la serie P40.

Acelerar el desarrollo de la tecnología inteligente en colaboración con los desarrolladores

Ejecutando su estrategia de inteligencia en todos los escenarios, Huawei proporciona a los desarrolladores y socios globales acceso a una elevada cantidad de funcionalidades de los HMS. Así, pueden desarrollar aplicaciones para la plataforma y llegar a millones de usuarios de dispositivos Huawei en todo el mundo con gran facilidad. Huawei invita a los desarrolladores globales a que lancen sus aplicaciones en la AppGallery, para que, junto con Huawei, puedan trabajar para ofrecer mejores experiencias de aplicaciones a los consumidores de todo el mundo.

Actualmente, la AppGallery ofrece 18 categorías de aplicaciones globales y locales que abarcan noticias, redes sociales, vídeo, música, entretenimiento y juegos, entre los que se incluye el proveedor líder de servicios de búsqueda Qwant y el juego móvil Game of Thrones Beyond the Wall, que podrá descargarse desde la AppGallery a partir del 3 de abril.

Servicios digitales en todos los escenarios que abarcan todos los aspectos de la vida

La serie HUAWEI P40 tiene AppGallery preinstalada, la tienda oficial de aplicaciones de Huawei y la tercera plataforma de distribución más importante del mundo. Las aplicaciones más populares a nivel mundial están disponibles en la AppGallery, la cual también ofrece experiencias localizadas para los usuarios mediante una nutrida selección de aplicaciones locales. Las Quick Apps también se están desplegando en todo el mundo para que los consumidores puedan disfrutar de una experiencia de aplicación más ligera pero más cómoda.

HUAWEI Ability Gallery está a disposición de los desarrolladores y socios colaboradores para integrar sus servicios en HUAWEI Assistant, servicio al que se puede acceder deslizando el dedo hacia la izquierda en la pantalla de inicio de un dispositivo Huawei, abriendo así una vía directa para llegar a los usuarios. Por ejemplo, el principal editor de periódicos británico, News UK, se ha asociado con Huawei. Gracias a esta colaboración, los usuarios pueden recibir noticias de News UK a través de Instant Access, AI Tips y otros puntos de acceso que ofrece HUAWEI Assistant. Además, las principales aplicaciones de News UK, entre las que se incluyen The Times, talkSPORT y The Sun, se lanzan en la AppGallery.

"Huawei sigue comprometido con el desarrollo de nuestras funcionalidades chipsted-dispositivo-nube y esperamos aunar esfuerzos con los desarrolladores y socios globales para acelerar el desarrollo del ecosistema HMS. Juntos, crearemos mejores experiencias inteligentes que aprovechen al máximo la tecnología 5G en beneficio de los consumidores", afirmó Richard Yu.

Con la llegada de la serie HUAWEI P40, Huawei continuará edificando el ecosistema HMS para enriquecer el estilo de vida digital de los usuarios de la serie HUAWEI P40.

Acerca de Huawei Consumer BG

Los productos y servicios de Huawei están disponibles en más de 170 países y regiones, y prestan servicio a más de un tercio de la población mundial. Se han instaurado catorce centros de I+D en los Estados Unidos, Alemania, Suecia, Rusia, India y China. Huawei Consumer BG es una de las tres unidades de negocio de Huawei y que abarca teléfonos inteligentes, ordenadores y tabletas, dispositivos ponibles y servicios en la nube, etc. La red mundial de Huawei se erige sobre 32 años de experiencia técnica acumulada en el sector de las telecomunicaciones y está dedicada a proporcionar los últimos avances tecnológicos a consumidores de todo el globo.

