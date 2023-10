Huawei Network Summit 2023 (Europe) : La solution CloudCampus de haute qualité de 10 Gb/s de Huawei stimule les améliorations de l'expérience de bureau en entreprise en Europe

MUNICH, 27 octobre 2023 /PRNewswire/ -- L'escale européenne du Huawei Network Summit (HNS) 2023 s'est tenue avec succès à Munich, en Allemagne. Lors de cet événement, la session du réseau de campus de Huawei, avec pour thème « Boostez votre intelligence industrielle avec le CloudCampus 10 Gb/s de haute qualité » a occupé le devant de la scène. Des participants de divers secteurs se sont penchés sur des sujets d'actualité — tels que l'augmentation des investissements dans la numérisation des entreprises et l'accélération des parcours numériques en Europe — et ont acquis de nouvelles connaissances sur la philosophie de Huawei et les technologies de pointe des réseaux de campus de haute qualité de 10 Gb/s. Tout cela permettrait d'améliorer les expériences de bureau dans diverses industries telles que les services publics, l'éducation, la santé, la vente au détail et la fabrication en Europe.

Les mises à niveau numériques et intelligentes sont devenues une tendance importante dans le monde entier. À ce titre, les pays et les entreprises se lancent successivement dans des parcours de transformation intelligents. Dans ce contexte, Kevin Yang, vice-président du domaine Campus Network pour la gamme de produits de communication de données de Huawei, a prononcé un discours instructif intitulé « Le CloudCampus de haute qualité de 10 Gb/s : Un mélange parfait de rapidité, de simplicité et d'expérience ultime ».

En raison de l'accélération de la transformation numérique, les terminaux intelligents prolifèrent, l'échelle du réseau augmente, le trafic audio et vidéo s'accroît et l'exploitation et la maintenance (O&M) du réseau deviennent plus complexes que jamais. Cela présente d'énormes défis pour les réseaux de campus d'entreprise en termes d'ultra-haut débit, de simplicité, d'expérience utilisateur et d'O&M. Pour relever ces défis, Huawei a proposé la solution CloudCampus de haute qualité de 10 Gb/s avec quatre fonctionnalités uniques : un accès ultra-haut débit, une expérience ultime, une architecture simplifiée et une O&M simplifiée. Cette solution pérenne apporte des mises à niveau complètes de l'expérience utilisateur en améliorant considérablement la qualité du bureau sans fil, de la visioconférence et de l'O&M du réseau sur les campus d'entreprise.

Une expérience de bureau sans fil améliorée

Les produits AirEngine Wi-Fi 7 de Huawei atteignent un débit record de 18,67 Gb/s. Comme cela a été démontré au HNS de cette année, AirEngine Wi-Fi 7 de Huawei se distingue par un débit terminal unique et un débit du point d'accès très élevés. De plus, les points d'accès AirEngine Wi-Fi 7 de Huawei s'appuient sur de nombreuses technologies innovantes — telles que l'antenne intelligente à zoom dynamique, la coordination de la réutilisation spatiale entre plusieurs points d'accès et l'itinérance de l'IA — pour offrir une bande passante sans fil allant jusqu'à 10 Gb/s et permettre une planification multimédia intelligente. De cette façon, un seul point d'accès AirEngine Wi-Fi 7 prend en charge jusqu'à 120 utilisateurs simultanés à haute densité sur les lieux de travail, qui ne font pas l'objet d'une limitation de débit ou d'un encombrement de la bande passante de la part des services de téléchargement. Toutes ces fonctionnalités font du AirEngine Wi-Fi 7 de Huawei un choix idéal pour les scénarios de bureau à haute densité.

Une expérience audio et vidéo améliorée

De nos jours, la visioconférence est devenue une nouvelle norme qui améliore considérablement la communication et l'efficacité du travail des employés. Afin de suivre cette tendance, Huawei a lancé la première solution d'assurance de l'expérience d'audioconférence et de visioconférence de l'industrie. Cette solution riche en fonctionnalités identifie intelligemment les applications de visioconférence populaires sur le marché et planifie préférentiellement le trafic audio et vidéo. Ainsi, le trafic de l'audio et de la visioconférence est toujours sur la voie rapide, et les visioconférences restent fluides même lorsque le réseau est encombré. Grâce à cette solution, un campus de 10 000 utilisateurs peut bénéficier d'une expérience de visioconférence toujours fluide.

Une expérience d'O&M améliorée

Huawei a lancé une fonctionnalité de carte numérique innovante pour les réseaux de campus à partir de sa plateforme iMaster NCE. Cette carte numérique fournit une visibilité à quatre niveaux (utilisateur, objet, application et réseau), la délimitation des défaillances en une seconde, l'optimisation de l'expérience en un clic et les opérations en trois étapes pour 90 % des tâches d'O&M. Toutes ces fonctionnalités multiplient l'efficacité de l'O&M du réseau du campus par 10 et créent une expérience sans précédent.

Avec ces mises à niveau de l'expérience de bureau, la solution CloudCampus de haute qualité de 10 Gb/s de Huawei aidera les entreprises européennes à accélérer leur transformation intelligente grâce à des innovations continues.

À l'avenir, Huawei continuera à se plonger dans les industries et à inspirer des innovations dans les réseaux de campus de haute qualité à 10 Gb/s, pour les propulser vers un avenir intelligent. Cela donnera un nouvel élan à la modernisation intelligente des industries, apportera un soutien solide aux parcours de transformation intelligente des entreprises et favorisera l'innovation et le progrès dans l'industrie.

Pour plus d'informations sur la solution CloudCampus de haute qualité de 10 Gb/s de Huawei, consultez https://e.huawei.com/en/topic/enterprise-network/high-quality-cloudcampus.

