Huawei nommé Choix des clients Gartner Peer Insights™ 2023 pour les infrastructures LAN d'entreprise filaires et sans fil pour la quatrième année consécutive pour son CloudCampus de haute qualité de 10 Gb/s

SHENZHEN, Chine, 27 juin 2023 /PRNewswire/ -- Huawei a annoncé avoir été nommé Choix des clients Gartner Peer Insights™ pour les infrastructures LAN d'entreprise filaires et sans fil pour la quatrième année consécutive. Plus particulièrement, Huawei reçoit des prix Choix des clients dans trois des quatre segments de clientèle : Entreprise de taille moyenne (50 millions – 1 milliard de dollars), Asie/Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique. Huawei pense que ces prix témoignent de la haute reconnaissance et de la confiance continue des clients mondiaux dans les offres CloudCampus de haute qualité de 10 Gb/s de Huawei.

Huawei named a 2023 Gartner Peer Insights™ Customers' Choice for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure

Au 31 mars 2023, les clients de divers secteurs — tels que la fabrication, les services, l'éducation et les communications — ont évalué la solution CloudCampus de haute qualité de 10 Gb/s de Huawei et une série complète de produits. (p. ex., les commutateurs de campus CloudEngine de série S, les points d'accès Wi-Fi AirEngine et la plateforme de gestion de réseau automatisée et intelligente iMaster NCE) sur la plateforme Gartner Peer Insights. Ils ont évalué les capacités des produits, l'expérience de déploiement, l'expérience de vente et l'expérience d'assistance des offres de réseau campus Huawei. Nous croyons que leurs impressionnants retours ont témoigné d'une reconnaissance mondiale de Huawei en matière d'influence industrielle, d'échelles de déploiement et de perspectives d'utilisation commerciale éprouvée.

« Nous sommes ravis d'être de nouveau nommés Choix des clients Gartner Peer Insights™ pour les infrastructures LAN d'entreprise filaires et sans fil. Nous remercions les clients mondiaux pour leur reconnaissance continue et leur confiance dans les offres de réseau de campus Huawei », a déclaré Leon Wang, président du Campus Network Domain, gamme de produits de communication de données de Huawei. Nous accordons de l'importance à la voix de chaque client, ce qui nous encourage à réaliser davantage d'innovations et de percées. »

À l'avenir, Huawei continuera d'innover conformément à la philosophie des réseaux de campus de haute qualité de 10 Gb/s avec un accès ultra haut débit, une architecture simplifiée, une branche simplifiée et une excellente expérience. Cela aide les clients à bâtir des réseaux de campus intelligents nécessaires à la mise à niveau numérique des services d'entreprise, accélérant ainsi la transformation numérique dans diverses industries.

Pour plus d'informations sur les produits et solutions de réseau de campus cloud Huawei, consultez https://e.huawei.com/en/topic/enterprise-network/high-quality-cloudcampus

Avertissement : Gartner®, Choix des clients pour les infrastructures LAN d'entreprise filaires et sans fil, pairs contributeurs, 29 mai 2023

Le badge Choix des clients de Gartner Peer Insights est une marque commerciale déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales. Tous droits réservés. Le contenu de Gartner Peer Insights™ est constitué d'opinions d'utilisateurs finaux individuels en basées sur leurs propres expériences et ne doit pas être interprété comme une déclaration de fait et ne représente pas les opinions de Gartner ou de ses affiliés. Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ce contenu et n'offre aucune garantie, explicite ou implicite, quant à l'exactitude ou l'exhaustivité de ce contenu, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

