Huawei Open Class aborda a neutralidade de carbono

SÃO PAULO, 23 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A 15ª edição do Open Class, programa da Huawei de aulas online e gratuitas ministradas por acadêmicos, profissionais do mercado de Tecnologia de Comunicação e Informação (TIC) e da empresa, terá como tema "Neutralidade de carbono", tópico essencial na pauta atual de meio ambiente e ESG (Environmental, social and corporate governance). A aula será ministrada pelo Diretor de Enterprise Business da Huawei, Luciano Santos, e acontece no dia 26 de agosto, às 18h30, no canal da Huawei Brasil no YouTube.

Dentre as principais fontes de emissões de carbono, estão a geração de eletricidade e consumo de energia da indústria e transportes. Os países signatários do Acordo de Paris têm metas escalonadas para serem atingidas nas próximas décadas, até o ano de 2050. E é justamente sobre como a tecnologia e as empresas podem ser decisivas neste processo que a aula será centrada.

"A neutralidade global de carbono irá transformar a energia para o futuro de nossa casa e das próximas gerações, e chegaremos nesse estágio por meio de um novo sistema de energia baseado em energia limpa. Por isso, a Huawei investe em Pesquisa e Desenvolvimento em tecnologias digitais para acelerar esse processo, construir transportes verdes, locais e data centers, e contribuir para edifícios de carbono zero, campus e cidades", explicou Santos.

Cases de sucesso em energia solar e implantação de sites de telecomunicações serão apresentados por Luciano Santos. Há mais de duas décadas no setor de infraestrutura, ele é formado em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo, com especializações na FGV e Universidade da Califórnia (San Diego).

Serviço

Evento: 15ª Open Class da Huawei – Neutralidade de carbono

Data: Quinta-feira, 26 de agosto de 2021

Horário: 18h30

Link: para assistir, clique aqui

Sobre a Huawei

A Huawei é líder global em soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e uma das 100 marcas mais valiosas do mundo de acordo com a Forbes. A companhia tem a visão de enriquecer a vida das pessoas por meio da comunicação e é dedicada à inovação centrada no cliente. Com sólidas parcerias com a indústria local, a Huawei está comprometida com a criação de valor para operadoras de telecomunicações, empresas e consumidores, oferecendo produtos e soluções de alta qualidade e inovação em mais de 170 países e territórios. Com mais de 197 mil funcionários em todo o mundo, a empresa atende mais de um terço da população mundial. Há 23 anos no Brasil, a Huawei é líder no mercado nacional de banda larga fixa e móvel por meio das parcerias estabelecidas com as principais operadoras de telecomunicações e possui escritórios nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Recife, além de um centro de distribuição em Sorocaba (SP) e um Centro de Treinamento em São Paulo.

