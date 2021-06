Huawei Open Class de junho traz Introdução às Telecomunicações

SÃO PAULO, 22 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A 13ª edição do Open Class, programa da Huawei de aulas online e gratuitas ministradas por profissionais da empresa líder mundial em Tecnologia de Comunicação e Informação (TIC), executivos e acadêmicos, terá como tema "Introdução às Telecomunicações: Conceitos Básicos de Rede". Dirigida a todos interessados em ingressar nesse mercado ou aos que querem conhecer mais sobre o setor, o evento acontece nesta quinta-feira, dia 24 de junho, às 18h30, pelo canal da Huawei Brasil no YouTube.

Na ocasião, o responsável pelo centro remoto da Huawei, Claudinei Moriyama, e o gerente executivo do Inatel, Mario Ferreira, apresentarão diversos aspectos que compõem o mercado das telecomunicações, como as redes móveis de celular, as redes de satélites e as redes ópticas. A aula ainda abordará aspectos do mercado brasileiro das telecomunicações, além de falar mais sobre a parceria entre a Huawei e o Inatel. Segundo Moriyama, "será um ótimo ponto de partida para quem quer ingressar no segmento, já que vamos apresentar conceitos e aspectos globais e locais relacionados ao setor".

Claudinei Moriyama trabalha na Huawei há treze anos e é formado em Engenharia Elétrica/Eletrônica pelo Inatel, com ênfase em Telecomunicações e pós-graduado em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Já Mario Ferreira atua há 13 anos no Inatel, onde se formou em Elétrica/Eletrônica com ênfase em Telecomunicações e concluiu pós-graduação em Engenharia de Redes e Sistemas de Telecomunicações. Hoje ele é responsável pelo Competence and Innovation Development Center (CIDC), além de ministrar aulas nos cursos de pós-graduação da instituição.

Serviço

Evento: 13ª Open Class da Huawei – Introdução às Telecomunicações: Conceitos Básicos de Rede

Data: Quinta-feira, 24 de junho de 2021

Horário: 18h30

Link: para assistir, clique aqui

