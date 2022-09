Huawei organizuje Európsky deň inovácií 2022 v Budapešti

Inovácie pre rôznorodú Európu

BUDAPEŠŤ, Maďarsko, 28. septembra 2022 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Huawei dnes v Budapešti usporiadala Európsky deň inovácií 2022, svoj najdôležitejší summit o inováciách v Európe. Spoločnosť Huawei už desiaty rok organizuje toto podujatie, na ktorom Huawei a partneri prezentujú poznatky o tom, ako môžu technologické inovácie podporiť digitalizáciu, prechod na ekologickú energiu, zachovanie biodiverzity a podporu talentov.

Približne 250 predstaviteľov vlád, priemyslu a akademickej obce sa zišlo v historickom komplexe Castle Garden Bazaar, aby diskutovali na tému samitu – „Inovácie pre rôznorodú Európu". Na tomto podujatí spoločnosť Huawei, vo svojom predvádzacom kamióne 5G, predstavila viacero možností využitia technológie 5G pre rôzne oblasti priemyslu vrátane logistiky, prístavov a ťažobného priemyslu so súkromnými mobilnými sieťami 5G.

Summit otvoril Jeff Wang, prezident oddelenia pre vzťahy s verejnosťou a komunikáciu spoločnosti Huawei: „V Huawei veríme, že vďaka neustálym investíciám do výskumu a vývoja sa môžeme stať lídrom inovácií pre budúcnosť. Hoci je proces inovácií plný neistoty, podobne ako naša cesta do budúcnosti, jedna vec je istá: inovácie budú rozhodujúce pre realizáciu našej udržateľnej budúcnosti. Tešíme sa na spoluprácu s našimi partnermi pri vytváraní inteligentnejšej, ekologickejšej a udržateľnejšej Európy."

Maďarský minister zahraničných vecí a obchodu Péter Szijjártó povedal: „V posledných rokoch Maďarsko dosiahlo úspech v súťaži o investície veľkých čínskych spoločností. Výskumné a vývojové centrum spoločnosti Huawei v Budapešti, ako aj jej najväčšie európske logistické centrum v blízkosti hlavného mesta, sú pre našu krajinu osobitnou výhodou. Investície spoločnosti Huawei v Maďarsku sú našou pýchou a sme hrdí na to, že spoločnosť dôveruje maďarským talentom, ľuďom a maďarskému vzdelávaciemu systému. Zo strategickej spolupráce podpísanej pred desiatimi rokmi mali obe strany veľký úžitok a maďarská vláda je pripravená v tejto spolupráci pokračovať."

Prechod na ekologickú energiu

Ministerstvo technológií a priemyslu Maďarska, Maďarská asociácia pre batérie, spoločnosti Planergy Solutions a Huawei sa spoločne podieľali na príprave bielej knihy o budúcnosti maďarského energetického sektora. Táto kniha skúma výzvy, ktoré v súčasnosti sprevádzajú prechod na ekologickú energiu v Maďarsku, akou je napríklad stratégia skladovania energie.

„Dosahujeme značný pokrok v znižovaní emisií skleníkových plynov. Digitalizácia bude mimoriadne potrebná v oblasti dodávok energie, do popredia sa musia dostať inovatívne riešenia, pričom všetky tieto aspekty sme umiestnili na investičnú mapu Maďarska," povedal Márk Alföldy-Boruss, zástupca štátneho tajomníka pre energetiku na ministerstve technológií a priemyslu.

Besime Özderici, člen predstavenstva spoločnosti SolarAPEX, hovoril o ich trvalom partnerstve so spoločnosťou Huawei: „Využívame technológie na budovanie ekologickejšej planéty a vytváranie lepšej budúcnosti pre ďalšie generácie." Začiatkom tohto roka spoločnosť SolarAPEX spolupracovala so spoločnosťou Huawei na projekte výstavby najväčšej strešnej solárnej elektrárne na svete pre spoločnosť Tosyali Holding v Turecku. Projekt bude mať celkový inštalovaný výkon 140 MW, čím sa znížia emisie uhlíka o 116 525 metrických ton ročne.

5G umožňuje inovácie pre inteligentnú Európu

Spoločnosť Huawei je zdrojom mnohých inovatívnych riešení využívajúcich 5G v Európe.

„V Grécku spoločnosti Huawei a Nova spolupracovali s gréckym startupom PROBOTEK na vývoji a úspešnej implementácii inovatívneho riešenia na včasné odhalenie požiarov a okamžitý zásah s využitím 5G, umelej inteligencie a technológie dronov. Tento pilotný projekt bol spoločnou iniciatívou zameranou na riešenie problému so sociálnymi, environmentálnymi a ekonomickými dôsledkami," povedal George Delaportas, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ startupu PROBOTEK.

V Rakúsku spoločnosť Huawei podobne spolupracovala so spoločnosťou Dronetech, ktorá vyrába drony, na vývoji inteligentného riešenia pre poľnohospodárstvo, ktoré využíva technológiu 5G na zníženie spotreby vody a pesticídov a zvýšenie produktivity. V Maďarsku spoločnosť Huawei a jej partneri budujú prvý európsky inteligentný železničný uzol 5G.

„Tradičná taxonómia, ktorá rozdeľuje výrobu, služby a digitálne hospodárstvo, sa vytráca. Medzinárodné organizácie a vlády musia spolupracovať so súkromným sektorom na podpore produktívnej digitálnej transformácie pomocou umelej inteligencie," povedal Marco Kamiya, vedúci oddelenia inovačných stratégií a digitalizácie v UNIDO. Kamiya ocenil podporu spoločnosti Huawei v rámci súťaže Global Innovation Award, ktorá je hlavnou iniciatívou UNIDO v tejto oblasti.

Rozvoj talentov a zachovanie biodiverzity

Počas tohto podujatia podpísala Univerzita verejných služieb v Maďarsku dohodu o partnerstve so spoločnosťou Huawei v rámci štipendijného programu spoločnosti Seeds for the Future (Semienka pre budúcnosť) na podporu vzdelávania v oblasti IKT. Štipendijný program Seeds for the Future poskytol za posledné dva roky podporu približne 1 000 študentom z 12 európskych krajín v celkovej výške 5 miliónov eur.

Spoločnosť Huawei predstavila aj svoje najnovšie aktivity v oblasti ochrany prírody v rámci projektu TECH4ALL, na ktorom spolupracovala s organizáciou Rainforest Connection a poľským Bielovežským národným parkom. Tento projekt pomocou systému akustického monitorovania lesov využívajúceho umelú inteligenciu skúma vplyv klimatických zmien na biodiverzitu.

Dr. Gergely Deli, rektor Univerzity verejných služieb, vyzdvihol ďalší projekt udržateľnosti, na ktorom univerzita pracovala so spoločnosťou Huawei. Projekt využíva inteligentné fotovoltické riešenie namontované na prívesoch na lepšiu podporu výskumu vodného hospodárstva v chránených oblastiach povodia Dunaja na prevenciu povodní.

Dr. Deli uviedol: „Táto spolupráca je vynikajúcim príkladom toho, ako môže subjekt z podnikateľského sektora podporiť akademickú inštitúciu, vytvoriť hodnoty a ukázať rastúcu a udržateľnú úlohu moderných technológií v oblasti ochrany životného prostredia a výskumu."

