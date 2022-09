Společnost Huawei uspořádala Evropský den inovací 2022 v Budapešti

Inovacemi k rozmanitější Evropě

BUDAPEŠŤ, Maďarsko, 28. září 2022 /PRNewswire/ -- Společnost Huawei dnes v Budapešti uspořádala svůj stěžejní summit o inovacích v Evropě pod názvem European Innovation Day (Evropský den inovací) 2022. Akci, na které společně s partnery představuje tipy, jak mohou technologické inovace přispět k urychlení digitalizace a přechodu na zelenou energii, ochraně biodiverzity a pěstování talentů, letos pořádala již podesáté.

V historickém komplexu Várkert Bazár se sešlo na 250 zástupců státní správy, průmyslu a akademické obce, aby se zde zapojili do diskuse na téma summitu – „Inovacemi k rozmanitější Evropě". Společnost Huawei představila během akce pomocí privátní 5G sítě ve svém předváděcím vozidle řadu scénářů využití 5G sítí v různých průmyslových odvětvích včetně logistiky, správy přístavů a těžby.

Summit zahájil Jeff Wang, prezident oddělení pro styk s veřejností a komunikaci společnosti Huawei: „V Huawei věříme, že stálé investice do výzkumu a vývoje představují cestu do čela inovací pro budoucnost. A ačkoli je inovační proces velmi nejistý, jedna věc je na našem putování za budoucností zcela nepochybná: bez inovací udržitelnou budoucnost neuskutečníme. Těšíme se, že ve spolupráci s našimi partnery pomůžeme budovat chytřejší, ekologičtější a udržitelnější Evropu."

Maďarský ministr zahraničních věcí a obchodu Péter Szijjártó uvedl: „Maďarsku se v posledních letech dařilo úspěšně získat investice velkých čínských společností. Centrum výzkumu a vývoje společnosti Huawei v Budapešti i její největší evropské logistické centrum poblíž hlavního města představují pro naši zemi mimořádné výhody. Investice Huawei v Maďarsku jsou naší chloubou – jsme hrdí, že společnost důvěřuje maďarským talentům, lidem a maďarskému vzdělávacímu systému. Strategická spolupráce podepsaná před deseti lety přináší oběma stranám mimořádný prospěch a maďarská vláda je připravena v ní pokračovat."

Přechod na zelenou energii

V rámci společné vize zeleného energetického hospodářství vytvořila společnost Huawei společně s maďarským ministerstvem technologií a průmyslu, Maďarskou asociací výrobců baterií a společností Planergy Solutions bílou knihu budoucnosti maďarské energetiky. Kniha se zabývá výzvami, kterým přechod na zelenou energetiku v Maďarsku momentálně čelí, jako je například strategie skladování energie.

„V omezování emisí skleníkových plynů již dosahujeme značných pokroků. V oblasti zásobování energií však bude mimořádně důležitá digitalizace a prostor musí dostat také inovativní řešení. To vše jsme umístili na investiční mapu Maďarska," uvedl Márk Alföldy-Boruss, náměstek státního tajemníka pro energetiku na ministerstvu technologií a průmyslu.

Členka představenstva společnosti SolarAPEX Besime Özdericiová promluvila o dlouhodobém partnerství se společností Huawei: „Využili jsme technologie k vybudování zelenější planety a k vytvoření lepší budoucnosti pro příští generace." Počátkem roku spolupracovala společnost SolarAPEX s Huawei na realizaci největšího projektu střešní solární elektrárny na světě pro společnost Tosyali Holding v Turecku. Celkový instalovaný výkon elektrárny dosáhne 140 MW a umožní snížit uhlíkové emise o 116 525 tun ročně.

Inovace pro chytřejší Evropu díky 5G

Společnost Huawei přináší do Evropy celou řadu inovativních řešení na bázi technologie 5G.

„V Řecku spolupracovaly společnosti Huawei a Nova s řeckým startupem PROBOTEK na vývoji a úspěšné implementaci inovativního řešení pro včasnou detekci požárů a okamžitý zásah pomocí 5G sítí, umělé inteligence a dronů. Tento pilotní projekt byl příkladem společné iniciativy zaměřené na řešení problému se sociálními, environmentálními a ekonomickými důsledky," uvedl spoluzakladatel a generální ředitel společnosti PROBOTEK George Delaportas.

V Rakousku společnost Huawei obdobně spolupracovala s výrobcem dronů, společností Dronetech, na vývoji inteligentního systému pro zemědělství, který pomocí technologie 5G sníží spotřebu vody a pesticidů a zvýší produktivitu. V Maďarsku zase buduje Huawei se svými partnery první evropské chytré železniční centrum na bázi 5G.

„Tradiční oddělování výroby, služeb a digitální ekonomiky se dnes již vytrácí. V podpoře produktivní digitální transformace prostřednictvím umělé inteligence by se měly mezinárodní organizace, vlády a soukromý sektor spojit," uvedl předseda divize inovačních strategií a digitalizace v organizaci UNIDO Marco Kamiya. Kamiya také ocenil podporu, kterou společnost Huawei poskytuje ocenění Global Innovation Award, jedné z hlavních iniciativ UNIDO v této oblasti.

Rozvoj talentů a ochrana biologické rozmanitosti

Během akce podepsala Maďarská univerzita veřejných služeb dohodu o partnerství se společností Huawei v rámci jejího stipendijního programu Seeds for the Future na podporu vzdělávání v oblasti ICT. Díky programu Seeds for the Future získalo v uplynulých dvou letech přibližně 1 000 studentů z 12 evropských zemí stipendia v celkové výši 5 milionů eur.

Společnost Huawei také představila své nejnovější aktivity na ochranu přírody v rámci iniciativy TECH4ALL, na kterém spolupracovala s organizací Rainforest Connection a polským Bělověžským národním parkem. Nový projekt využívá ke studiu dopadu klimatických změn na biologickou diverzitu lesů akustický monitorovací systém na bází AI.

Další projekt na téma udržitelnosti, na kterém společnost Huawei spolupracovala s Univerzitou veřejných služeb, vyzdvihl její rektor, dr. Gergely Deli. Tento projekt podporuje pomocí inteligentních fotovoltaických systémů instalovaných na přívěsy výzkum vodního hospodářství v chráněných oblastech povodí Dunaje za účelem prevence záplav.

Dr. Deli uvedl: „Naše spolupráce je vynikajícím příkladem toho, jak může subjekt z podnikatelského sektoru podpořit akademickou instituci, vytvářet hodnoty a představit rozvíjející se, udržitelnou roli moderních technologií v ochraně a výzkumu životního prostředí."

