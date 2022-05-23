Huawei представляет цифровые банковские решения на форуме TCF 2022

ЛОНДОН, 23 мая 2022 г. /PRNewswire/ -- На форуме сообщества Temenos (TCF 2022), состоявшемся с 17 по 19 мая, компания Huawei принимала участие в качестве серебряного спонсора и представила облачные, гибкие, надежные и открытые цифровые банковские решения.

TCF 2022 — одна из крупнейших в мире конференций по банковским технологиям. В качестве стратегического партнера Temenos, компания Huawei предлагает инновационные технологии и решения, способные помочь финансовым учреждениям сформировать более рациональное и экологичное финансирование. Компания Huawei предоставляет надежную аппаратную и облачную базу, а также комплексное решение для микро-услуг. Функциональные возможности являются сборными, стандартизированными и визуализированными, что позволяет быстро компоновать услуги и обеспечивать их гибкую разработку на основе требований к обслуживанию. Кроме того, компания Huawei предоставляет открытые API для содействия партнерам и банкам в повышении степени индивидуализации услуг.

Цифровое банковское обслуживание сочетает в себе возможности компании Huawei и партнеров по созданию ИТ-архитектуры нового поколения с высокой производительностью, большим объемом, высокой эластичностью и надежностью, открытостью, сочетаемостью, безопасностью и управляемостью. Новейшее цифровое банковское решение позволяет финансовым учреждениям быстро развертывать новые банковские услуги всего за три месяца. Цифровое банковское решение Huawei обладает следующими возможностями:

Комплексная модернизация приложений, включая более гибкую разработку приложений, более гибкое управление и более эффективную интеграцию. Полноценная аналитика данных для быстрого принятия решений, начиная со сбора данных, доступа к ним и управления ими и заканчивая предоставлением услуг по обработке данных. Решения для облачной миграции, охватывающие весь процесс планирования, построения, миграции, управления и оптимизации, что делает облачные преобразования более надежными. Комплексное управление безопасностью облачных сервисов для обеспечения надежного потока данных.

«Основываясь на глобальных возможностях облачного сервиса, Huawei расширяет гибкие возможности, обеспечивающие концепцию «Все как услуга» (EaaS) для финансовых учреждений. В стратегическом партнерстве с Temenos, ведущей всемирной компанией в области банковского программного обеспечения, мы предоставляем облачные решения банкам и внедрили наши решения на основе общедоступного облака Huawei в Сингапуре, — заявил Джейсон Цао (Jason Cao), Президент отдела глобальных финансовых услуг компании Huawei Enterprise BG. — Компания Huawei продолжит глубоко погружаться в мировую финансовую индустрию, развивать глобальную экосистему сотрудничества с партнерами и делиться своим опытом для ускорения финансовых преобразований с нашими клиентами по всему миру».

К концу 2021 года компания Huawei провела обслуживание более 2000 финансовых учреждений из более чем 60 стран и регионов, включая 48 из 100 ведущих банков мира.

SOURCE Huawei