Huawei lance des solutions bancaires numériques lors du TCF 2022

LONDRES, 23 mai 2022 /PRNewswire/ -- Lors du Temenos Community Forum (TCF 2022) qui s'est tenu du 17 au 19 mai, Huawei a participé en tant que sponsor Silver et a lancé des solutions bancaires numériques natives du cloud, agiles, fiables et ouvertes.

Le TCF 2022 est l'une des plus importantes conférences mondiales sur la technologie bancaire. En tant que partenaire stratégique de Temenos, les technologies et solutions innovantes de Huawei sont bien placées pour aider les institutions financières à façonner une finance plus intelligente et plus verte. Huawei fournit une base matérielle et cloud de confiance, ainsi qu'une solution de microservices de bout en bout. Chaque fonctionnalité est composée, standardisée et visualisée, ce qui permet d'assembler rapidement les services et d'obtenir un développement agile en fonction des exigences de service. En outre, Huawei fournit des API ouvertes pour aider les partenaires et les banques à mieux personnaliser les services.

La banque numérique intègre les fonctionnalités de Huawei et de ses partenaires pour construire une architecture informatique de nouvelle génération offrant des performances élevées, une grande capacité, une élasticité élevée, une grande fiabilité, une ouverture, une convergence, une sécurité et une contrôlabilité. La dernière solution bancaire numérique permet aux institutions financières de déployer rapidement de nouveaux services bancaires en seulement trois mois. La solution bancaire numérique de Huawei possède les fonctionnalités suivantes :

Une modernisation complète des applications, y compris un développement d'applications plus agile, une gouvernance plus flexible et une intégration plus efficace. Une intelligence complète des données pour soutenir rapidement la prise de décisions, de la génération, de l'accès et de la gouvernance des données à la fourniture de services de données. Des solutions de migration vers le cloud qui couvrent l'ensemble du processus de planification, de construction, de migration, de gestion et d'optimisation, rendant ainsi la transformation du cloud plus fiable. Une gestion de la sécurité de bout en bout des services cloud pour assurer un flux de données fiable.

« Sur la base des capacités mondiales de services cloud, Huawei offre des fonctionnalités agiles qui fournissent "tout en tant que service" aux institutions financières. Dans le cadre d'un partenariat stratégique avec Temenos, le leader mondial des logiciels bancaires, nous fournissons des solutions cloud natives aux banques et avons déployé nos solutions basées sur le cloud public de Huawei à Singapour », a déclaré Jason Cao, président de l'unité opérationnelle Services financiers mondiaux de Huawei Enterprise BG, « Huawei continuera à plonger profondément dans le secteur financier mondial, à développer l'écosystème mondial pour coopérer avec des partenaires et à partager nos meilleures expériences pour accélérer la transformation financière avec nos clients internationaux. »

À la fin de 2021, Huawei avait servi plus de 2 000 institutions financières de plus de 60 pays et régions, dont 48 des 100 plus grandes banques mondiales.

