Huawei debutuje s digitálnymi bankovými riešeniami na TCF 2022

LONDÝN, 23. mája 2022 /PRNewswire/ -- Na konferencii Temenos Community Forum (TCF 2022), ktorá sa konala 17. až 19. mája, sa spoločnosť Huawei zúčastnila ako strieborný sponzor a predstavila cloudové, agilné, dôveryhodné a otvorené riešenia digitálneho bankovníctva.

TCF 2022 je jednou z najväčších svetových konferencií o bankových technológiách. Inovatívne technológie a riešenia spoločnosti Huawei, strategického partnera spoločnosti Temenos, sú dobre pripravené pomôcť finančným inštitúciám vytvárať inteligentnejšie a ekologickejšie financie. Spoločnosť Huawei poskytuje dôveryhodný hardvérový a cloudový základ a komplexné riešenie mikroslužieb. Každá schopnosť je rozdelená na komponenty, štandardizovaná a vizualizovaná, čo umožňuje rýchle zostavenie služieb a dosiahnutie agilného vývoja na základe požiadaviek na služby. Okrem toho spoločnosť Huawei poskytuje otvorené rozhrania API, ktoré pomáhajú partnerom a bankám lepšie prispôsobovať služby.

Digitálne bankovníctvo integruje schopnosti spoločnosti Huawei a partnerov s cieľom vytvoriť IT architektúru novej generácie, ktorá sa vyznačuje vysokým výkonom, vysokou kapacitou, vysokou pružnosťou, vysokou spoľahlivosťou, otvorenosťou, konvergenciou, bezpečnosťou a ovládateľnosťou. Najnovšie riešenie digitálneho bankovníctva umožňuje finančným inštitúciám rýchlo zaviesť nové bankové služby už za tri mesiace. Riešenie digitálneho bankovníctva Huawei má tieto možnosti:

Komplexná modernizácia aplikácií vrátane agilnejšieho vývoja aplikácií, flexibilnejšej správy a efektívnejšej integrácie. Komplexná dátová inteligencia na rýchlu podporu rozhodovania od generovania, prístupu a správy údajov až po poskytovanie dátových služieb. Riešenia na migráciu do cloudu, ktoré pokrývajú celý proces plánovania, budovania, migrácie, správy a optimalizácie, vďaka čomu je transformácia cloudu spoľahlivejšia. Komplexné riadenie zabezpečenia cloudových služieb s cieľom zabezpečiť spoľahlivý tok údajov.

„Na základe globálnych schopností v oblasti cloudových služieb poskytuje spoločnosť Huawei finančným inštitúciám agilné možnosti s cieľom poskytovať „všetko ako službu". V strategickom partnerstve so spoločnosťou Temenos, poprednou svetovou spoločnosťou v oblasti bankového softvéru, poskytujeme bankám cloudové riešenia a v Singapure sme nasadili naše riešenia založené na verejnom cloude spoločnosti Huawei," povedal Jason Cao, prezident divízie Global Financial Services Business Unit spoločnosti Huawei Enterprise BG. „Huawei bude aj naďalej hlbšie prenikať do globálneho finančného odvetvia, rozvíjať globálny ekosystém na spoluprácu s partnermi a zdieľať naše najlepšie skúsenosti s cieľom urýchliť finančnú transformáciu s našimi globálnymi klientmi."

Do konca roka 2021 spoločnosť Huawei poskytovala služby viac ako 2 000 finančným inštitúciám z viac ako 60 krajín a regiónov vrátane 48 zo 100 najväčších svetových bánk.

SOURCE Huawei