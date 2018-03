Huawei présente les solutions informatiques tournées vers l'avenir destinées aux aéroports intelligents lors de la Passenger Terminal EXPO

Huawei collabore avec des partenaires tels que TravelSky, Brilliant Technologies, Terra Vision, Huadong Electronic Information & Technology et Crystone pour présenter une suite complète de solutions informatiques à la pointe du secteur dédiées aux aéroports intelligents qui permettent des opérations aéroportuaires visualisées efficaces, une sécurité aéroportuaire visualisée et des services voyageurs personnalisés. En améliorant l'efficacité et la sécurité opérationnelles et en optimisant l'expérience des passagers, les solutions de Huawei permettent à l'industrie aéronautique de bâtir les aéroports intelligents du futur.

Lors de l'EXPO, Huawei tiendra également une cérémonie de signature pour annoncer un partenariat stratégique avec l'International Air Transport Association (IATA). Grâce à ce partenariat stratégique, Huawei tirera profit de ses nouvelles solutions informatiques et de son expertise pour soutenir les efforts de IATA qui visent à accélérer la transformation numérique de l'industrie aéronautique.

Huawei annonce également le déploiement réussi de sa solution de stockage OceanStor 9000 à l'aéroport international de Hamad, aidant l'un des plus importants aéroports du Moyen-Orient à satisfaire à ses exigences de stockage substantielles pour les cinq prochaines années.

Yuan Xilin, président du secteur des transports de Huawei Enterprise BG, a déclaré lors du Sommet mondial de l'aviation Huawei 2018 : « Le concept d'aéroport intelligent est en train de devenir une réalité à travers le monde, car les aéroports adoptent des solutions informatiques innovantes qui permettent des services de vol numériques et visualisés, des services voyageurs et des opérations aéroportuaires. Les solutions de Huawei, qui s'appuient sur les nouvelles solutions informatiques telles que l'informatique dans le nuage, l'Internet des objets (IdO) et l'intelligence artificielle (IA), et qui proposent une collaboration entre le cloud, les réseaux et les périphériques (cloud-pipe-device collaboration), fournissent une plateforme d'infrastructure informatique innovante unique afin d'aider les clients du secteur aéronautique à bâtir des aéroports intelligents tournés vers l'avenir. Notre objectif est d'apporter des avantages significatifs aux clients en matière d'assurance de la sécurité, d'efficacité opérationnelle des aéroports et de qualité de service, en créant la meilleure expérience de voyage de la catégorie pour les passagers du monde entier. »

Les solutions de Huawei destinées aux aéroports intelligents favorisent la sécurité, l'efficacité et les services afin d'optimiser l'expérience de voyage

Le stand de Huawei à la Passenger Terminal EXPO 2018 présente une gamme complète de scénarii pour les aéroports, et notamment la sûreté et la sécurité du bâtiment du terminal, l'exploitation de l'aire de trafic et l'expérience des passagers. Les scénarii mettent en évidence les capacités des solutions informatiques de Huawei destinées aux aéroports intelligents dans l'ensemble de l'aéroport, du flux des vols au flux de passagers.

Sécurité opérationnelle de l'aéroport : la solution de sécurité visualisée de Huawei destinée aux aéroports intelligents fournit des caméras intelligentes 4K connectées à travers une liaison vidéo large bande utilisant les réseaux optiques passifs (PON). La plateforme vidéo dorsale dans le nuage fournit l'évolutivité permettant d'héberger des images et des vidéos provenant de la vidéosurveillance, ainsi que des applications d'analyse intelligente des vidéos développées par les partenaires de Huawei. En utilisant la technologie de vidéosurveillance panoramique intelligente, la solution permet la gestion visualisée de la sécurité des terrains d'aviation, des bâtiments des terminaux et des zones publiques. Les caméras équipées de la technologie de reconnaissance faciale contribuent à assurer la sécurité opérationnelle des bâtiments des terminaux et permettent aux passagers d'être identifiés tout au long du terminal à l'aide de jetons biométriques uniques. La solution fournit des processus homogènes et simplifiés permettant de considérablement améliorer la sécurité globale de l'aéroport et l'expérience des passagers.

Efficacité opérationnelle de l'aéroport : la solution d'exploitation visualisée de Huawei destinée aux aéroports intelligents se caractérise par un réseau sans fil eLTE pour la transmission de la voix, de la vidéo et des données, et notamment les données à bande étroite basées sur l'IdO. S'appuyant sur la plateforme de communication intégrée (ICP) de Huawei, la solution offre un accès unifié à de multiples communications, dont la communication à large bande eLTE, la vidéoconférence et la téléphonie sur IP. Cela améliore l'efficacité opérationnelle et transforme les services de manipulation au sol en permettant l'attribution et la création de rapports sur les tâches en temps réel.

La solution eLTE pour les aéroports de Huawei a été déployée par l'aéroport international Chongqing Jiangbei de Chine pour permettre des services numériques de manipulation au sol qui ont significativement amélioré la productivité de son personnel non navigant. En outre, Huawei, avec les partenaires Crystone et Oviphone, fournit une plateforme aéroportuaire dans le nuage qui se caractérise par l'IdO et l'analyse des mégadonnées. La plateforme aide le personnel aéroportuaire à gérer les éclairages de navigation de l'aire de trafic, à localiser et à surveiller les véhicules motorisés et non motorisés et à surveiller l'environnement des terminaux de l'aéroport, permettant d'améliorer l'efficacité de la gestion des actifs de l'aéroport.

Expérience de services ultime : Huawei, en collaboration avec 7G et d'autres partenaires, fournit des réseaux de campus aéroportuaires fiables et agiles. Exploitant les services basés sur la localisation (LBS) sur Wi-Fi, la surveillance vidéo et les analyses de mégadonnées, Huawei optimise l'expérience des passagers en permettant le libre-service, la navigation intérieure et la promotion commerciale dans les bâtiments des terminaux pour les passagers.

Huawei s'engage à devenir le partenaire préféré des clients de l'industrie aéronautique pour la transformation numérique. Avec 20 ans d'expérience dans le secteur de l'aviation civile, Huawei a fourni des produits, solutions et services informatiques à plus de 50 aéroports, compagnies aériennes et autorités de contrôle du trafic aérien, dont plus de 15 aéroports internationaux avec plus de 30 millions de passagers par an. Par exemple, Huawei et l'aéroport de Dubaï ont récemment terminé la construction du premier complexe de centre de données modulaire (MDCC) de niveau III au monde à l'aéroport international de Dubaï, soutenant la croissance rapide et les opérations complexes de l'aéroport.

Le stand de Huawei à la Passenger Terminal EXPO 2018 se trouve au stand 1810, Stockholmsmässan Hall A. Visitez http://e.huawei.com/topic/2018passenger-terminal pour en savoir plus.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/656990/Huawei.jpg

SOURCE Huawei