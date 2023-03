Huawei présente sa solution de connectivité inclusive 2.0 au salon MWC 2023, qui favorise l'accès équitable aux services publics

BARCELONE, Espagne, 2 mars 2023 /PRNewswire/ -- Huawei a présenté sa solution de connectivité inclusive 2.0 au Mobile World Congress (MWC) 2023. Cette présentation s'inscrivait dans le cadre de la session « Accélérer la transformation numérique des services publics », qui réunissait des experts des services publics. Elle a porté sur les tendances de la transformation numérique du secteur, en recherchant des moyens de promouvoir le développement économique et social tout en améliorant la qualité de vie des citoyens.

Promouvoir l'inclusion numérique grâce à une connectivité universelle

Hong-Eng Koh, Global Chief Public Services Industry Scientist of Huawei, Launches Inclusive Connectivity 2.0 Solution

Malgré l'accès croissant à la connectivité, 400 millions de personnes dans le monde n'ont toujours pas accès aux réseaux mobiles à large bande (environ 5 % de la population). Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, les habitants des zones rurales sont 33 % moins susceptibles d'utiliser l'internet mobile que les habitants des zones urbaines.

Face à ce constat, les gouvernements du monde entier ont mis en place des stratégies visant à connecter les zones rurales en construisant des infrastructures numériques dans les régions reculées. L'objectif final est de mettre à disposition des services numériques inclusifs et équitables, afin de combler le fossé numérique.

La solution de Huawei est cruciale pour les pays qui cherchent à combler ce fossé. Andrew Zhang, vice-président de Huawei Public Sector, a déclaré : « En tant que fournisseur mondial de technologies de l'information et des communications, Huawei a soutenu de nombreux gouvernements dans leur démarche de transformation numérique. Nos solutions innovantes peuvent aider à combler le fossé numérique, permettre une connectivité inclusive, et mettre le monde numérique à la portée de tous. »

Au salon MWC 2023, Huawei a présenté sa solution de connectivité inclusive 2.0, qui facilite la mise en place de réseaux dans les zones reculées aux environnements difficiles. Cette solution allie des produits de télécommunication de données, de réseau optique et sans fil, conçus pour assurer la connectivité dans les zones rurales et montagneuses reculées.

L'objectif de la solution de connectivité inclusive 2.0 est de réduire les coûts de mise en place du réseau et d'en accélérer le déploiement, afin de permettre une informatisation nationale rapide et rentable. Elle aide les gouvernements du monde entier à améliorer la prestation de services et la qualité de vie dans les zones difficiles d'accès.

Accélérer la transformation numérique des services publics

Aujourd'hui, les services publics doivent être axés sur les personnes. Il est donc essentiel de bâtir l'infrastructure « cloud + réseau » par le biais d'une conception de haut niveau afin de fournir des services publics numériques complets aux citoyens et de parvenir à une interconnexion complète.

L'architecture intégrée « cloud + réseau » permet au secteur public d'échanger facilement et en toute sécurité des données à travers les réseaux et les régions, offrant ainsi des services à guichet unique au public. Dans le même temps, elle peut établir un environnement porteur centralisé, sécurisé et fiable permettant aux services gouvernementaux de se connecter les uns aux autres et d'accroître l'efficacité de leur collaboration. Au final, cela permet d'améliorer l'efficacité de la gouvernance.

Hong-Eng Koh, directeur scientifique mondial du secteur des services publics de Huawei, a ajouté : « Huawei aide nos clients du gouvernement, de l'éducation et de la santé dans le monde entier dans leur démarche de transformation numérique grâce à nos technologies complètes, notamment la 5G, la F5G, le cloud, le big data et l'IA. Nous aidons nos clients au niveau de leur dorsale nationale, de la connectivité du dernier kilomètre, pour atteindre leurs objectifs en matière de société numérique, d'économie numérique et de gouvernement numérique. »

Chris Baryomunsi, ministre des TIC et de l'Orientation nationale en Ouganda, a indiqué : « En mettant en place une infrastructure numérique omniprésente et intelligente dans tout le pays, le gouvernement a travaillé assidûment pour étendre la numérisation de la nation dans un certain nombre de domaines, afin de libérer l'effet multiplicateur des TIC sur les industries secondaires et tertiaires associées pour produire un impact énorme sur l'économie. »

La mission de Huawei dans les services gouvernementaux et publics est d'aider les pays et les régions à « améliorer l'infrastructure numérique nationale et accélérer la transformation numérique des services publics » Nous souhaitons aider les gouvernements du monde entier à passer au numérique.

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter :

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2012428/image_986294_75812793.jpg

SOURCE Huawei