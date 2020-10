Huawei promove aula gratuita online sobre tecnologia para energia solar

SÃO PAULO, 27 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- A Huawei continua com a sua série de aulas online gratuitas sobre temas importantes no cenário da transformação digital. Na quarta edição do Open Class, a ser realizada em 29 de outubro (quinta-feira) às 18h30, o tema será tecnologia para energia solar e a transmissão pelo canal da Huawei Brasil no YouTube.

A aula será comandada por Rennyo Nakabayashi, gerente de produtos da Huawei Solar Brasil, que vai destacar a importância da Inteligência Artificial para o desenvolvimento da energia solar no Brasil.

"As soluções digitais fotovoltaicas permitem maximizar a experiência do cliente e entregar valor sustentável aos negócios no setor de energia. Suas principais características são rápida recuperação de possíveis falhas, eliminar a presença de experts no campo, menor custo de operação e manutenção, além de melhor eficiência operacional", explicou o instrutor Nakabayashi.

Confira os tópicos do curso:

O que é Energia Solar Fotovoltaica

Custo Nivelado de Energia (LCOE, do inglês Levelized Cost of Energy)

Tendências

Como a Inteligência Artificial pode contribuir com o desenvolvimento da energia solar?

Inversores String vs. Centrais

Curva I-V

Operação e Manutenção Inteligente

Sistema de Rastreamento Inteligente

Suporte à rede elétrica

Serviço

Evento: Open Class da Huawei – Tecnologia para energia solar

Data: Quinta-feira, 29 de outubro de 2020

Horário: 18h30 às 20h (horário de Brasília)

Link: https://www.youtube.com/user/huaweibrasil/

FONTE Huawei

SOURCE Huawei