Huawei przyspiesza rozwój ekosystemu HMS w obliczu zbliżającej się ery 5G

Otwarcie HMS Core pozwoliło firmie Huawei na zapewnienie deweloperom szybkiej integracji HMS Core z aplikacjami. – Wraz z wdrażaniem strategii płynnego życia ze sztuczną inteligencją we wszystkich scenariuszach przyspieszamy także rozwój ekosystemu HMS we wszystkich scenariuszach. Pracując razem z deweloperami zagwarantujemy, że konsumenci będą mieli do dyspozycji doświadczenia użytkownika najwyższej jakości wraz z postępami w kierunku powszechności łączności 5G – skomentował Richard Yu, główny dyrektor wykonawczy grupy konsumenckiej Huawei.