Huawei publie le livre blanc Xinghe Intelligent Target Financial Network, qui fait entrer le secteur financier dans l'ère de la banque 5.0

SHANGHAI, 24 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Lors de HUAWEI CONNECT 2024, Huawei a dévoilé le livre blanc Xinghe Intelligent Target Financial Network lors du Sommet Intelligent Financial ayant pour thème « Resilience Infrastructure Empowering the Future Finance » (Infrastructure résiliente permettant la finance du futur). Ce livre blanc présente un cadre pour l'évolution future des réseaux financiers cibles, fournissant des lignes directrices essentielles pour la transformation intelligente du secteur financier et facilitant sa transition vers l'ère de la banque 5.0.

Huawei releasing the Xinghe Intelligent Target Financial Network White Paper

Les réseaux sont des centres vitaux qui relient tous les composants des technologies résilientes. À l'ère de la banque 5.0, non seulement une puissance de calcul considérable est nécessaire, mais les réseaux de nouvelle génération sont également essentiels en tant que base solide pour stimuler l'innovation financière, améliorer la gestion des risques, accroître l'efficacité de la gestion des investissements, renforcer la surveillance des transactions et transformer l'expérience du service à la clientèle.

Pour répondre aux besoins de la transformation intelligente du secteur financier, le livre blanc de Huawei propose une architecture évolutive pour des réseaux financiers cibles ayant comme caractéristiques une grande intelligence, une très grande résilience, des opérations agiles et efficaces, une sécurité renforcée et une excellente expérience utilisateur. Basée sur cette architecture avancée, la solution Xinghe Intelligent Financial Network offre un support réseau complet et intelligent pour le secteur financier.

À l'avenir, Huawei continuera d'approfondir ses innovations en matière de technologie financière et d'explorer les vastes possibilités de la finance intelligente, en s'appuyant sur les idées du livre blanc Xinghe Intelligent Target Financial Network pour élever l'industrie financière à de nouveaux sommets.

Cliquez ici pour consulter le livre blanc :

https://e.huawei.com/en/material/enterprise/8794a8b6d17049089d888998a4cd45f6

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2513749/image.jpg