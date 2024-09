Huawei veröffentlicht das Xinghe Intelligent Target Financial Network White Paper, das die Finanzindustrie in die Ära der Bank 5.0 führt

SHANGHAI, 25. September 2024 /PRNewswire/ -- Während HUAWEI CONNECT 2024 stellte Huawei das Xinghe Intelligent Target Financial Network White Paper auf dem Intelligent Financial Summit unter dem Motto „Resilience Infrastructure Empowering the Future Finance" (Resiliente Infrastruktur zur Stärkung der Finanzen der Zukunft) vor. Dieses Whitepaper skizziert einen Rahmen für die künftige Entwicklung von Ziel-Finanznetzwerken, der wesentliche Leitlinien für die intelligente Transformation der Finanzindustrie bietet und ihren Übergang in das Zeitalter der Bank 5.0 erleichtert.

Huawei releasing the Xinghe Intelligent Target Financial Network White Paper

Netzwerke dienen als wichtige Knotenpunkte, die alle Komponenten belastbarer Technologien miteinander verbinden. In der Ära der Bank 5.0 ist nicht nur eine beträchtliche Rechenleistung erforderlich, sondern auch Netzwerke der nächsten Generation als solide Grundlage, um Finanzinnovationen voranzutreiben, das Risikomanagement zu verbessern, die Effizienz des Anlagemanagements zu steigern, die Transaktionskontrolle zu stärken und den Kundenservice zu verbessern.

Um den Anforderungen der intelligenten Transformation der Finanzbranche gerecht zu werden, schlägt das Whitepaper von Huawei eine Evolutionsarchitektur für Ziel-Finanznetzwerke vor, die sich durch hohe Intelligenz, extreme Widerstandsfähigkeit, agile und effiziente Abläufe, verbesserte Sicherheit und ein hervorragendes Benutzererlebnis auszeichnet. Aufbauend auf dieser fortschrittlichen Architektur bietet die Xinghe Intelligent Financial Network Lösung umfassende und intelligente Netzwerkunterstützung für den Finanzsektor.

Mit Blick auf die Zukunft wird Huawei seine Innovationen im Bereich der Finanztechnologie weiter vertiefen und die weitreichenden Möglichkeiten des intelligenten Finanzwesens erforschen, indem es die Erkenntnisse aus dem Xinghe Intelligent Target Financial Network White Paper nutzt, um die Finanzbranche auf neue Höhen zu bringen.

Klicken Sie hier, um das White Paper zu lesen:

https://e.huawei.com/en/material/enterprise/8794a8b6d17049089d888998a4cd45f6

