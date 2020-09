Huawei recebe dois prêmios durante 5G World 2020 Summit

SÃO PAULO, 15 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- Duas aplicações da Huawei, líder global em soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), acabam de ser premiadas no 5G World 2020 Summit, organizado pela Informa Tech. O evento, que elege as melhores aplicações em 5G da indústria de telecomunicações do mundo, elegeu projetos da companhia como os melhores do ano em Parcerias Inovadoras e Edge Computing.

Inovação em 5G

O prêmio de "Parceria Empresarial Mais Inovadora em 5G" foi para o projeto de saúde inteligente "Wuhan 5G Smart Anti-Epidemic", desenvolvido pela Huawei junto a hospitais, instituições médicas e instituições governamentais na China no começo de 2020, logo no início da pandemia de Coronavírus.

Por meio dos recursos da tecnologia 5G (maior largura de banda e menor latência), os dispositivos médicos necessários para um sistema de saúde inteligente garantiram um atendimento rápido às demandas de acesso aos dados. Como resultado, os serviços médicos funcionam com total disponibilidade - incluindo transmissão ao vivo com 5G, colaboração remota para consulta, auto verificação do uso de equipamentos de proteção e suporte de conferência para facilitar a coordenação de prevenção e controle da pandemia.

Por exemplo, redes básicas de informações médicas foram rapidamente estabelecidas nos hospitais temporários de Huoshenshan e Leishenshan e vários serviços de diagnóstico remoto baseados em 5G foram executados, como tomografia computadorizada, exame ultra-B e triagem de filme de raio-X.

O projeto beneficiou 1.850 médicos, 3.400 trabalhadores de enfermagem e 8.350 pacientes, aumentando significativamente a taxa de cura e a eficiência dos cuidados de saúde, ao mesmo tempo que reduziu o risco de infecção para os profissionais da área médica.

Edge Computing

O prêmio de "Melhor Solução em Edge Computing" foi concedido à Huawei pela solução 5G Telco Converged Cloud (TCC), que é a primeira plataforma de infraestrutura hiperconvergente do setor.

A 5G TCC apresenta convergência de pilha dupla (OpenStack e Kubernetes), recursos de aprimoramentos de nível e de automação, o que ajuda na reconstrução da plataforma de nuvem e na implantação rápida da rede 5G autônoma (ou 5G SA, do inglês Standalone) das operadoras de telecomunicações.

No segundo trimestre de 2020, a Huawei assinou mais de 800 contratos comerciais de telecomunicação em nuvem em todo o mundo, reforçando seu comprometimento em ajudar as operadoras a acelerar a utilização de Cloud Computing em suas redes, promover a inovação dos serviços com tecnologia 5G e permitir a transformação digital da indústria.

FONTE Huawei

