Huawei rejoint la communauté de brevets Sisvel Wi-Fi 6 en tant que membre fondateur

SHENZHEN, Chine, 20 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Huawei a annoncé aujourd'hui avoir rejoint la communauté de brevets Sisvel Wi-Fi 6 en tant que l'un de ses membres fondateurs. Cette nouvelle communauté de brevets permet de partager les brevets essentiels de la norme Wi-Fi 6 de Huawei et d'autres innovateurs. Huawei est également devenu un licencié de la communauté.

« Huawei est ravie de partager ses technologies Wi-Fi innovantes avec le secteur, a déclaré Alan Fan, responsable du département des droits de propriété intellectuelle de Huawei. Les technologies Wi-Fi sont très utilisées dans des domaines tels que l'électronique grand public, les maisons intelligentes et les entreprises industrielles. La communauté de brevets permettra une meilleure transparence des licences de brevets et une réduction des litiges en la matière. Les metteurs en œuvre peuvent obtenir une licence au titre de tous les brevets de la communauté en une seule fois, ce qui augmente l'efficacité des licences et réduit leur coût. »

M. Fan a ajouté que Huawei plaide depuis longtemps pour que les innovations soient correctement récompensées. Les communautés de brevets peuvent aider les entreprises, en particulier les PME, à obtenir des licences pour leurs brevets et à investir ensuite les revenus de ces licences dans des activités plus innovantes. Huawei espère que le bon fonctionnement de cette communauté de brevets encouragera davantage d'entreprises à investir dans les technologies Wi-Fi de nouvelle génération.

Mattia Fogliacco, président de Sisvel International, a commenté : « Nous sommes ravis d'accueillir Huawei parmi les titulaires de brevets de notre nouvelle communauté. Au cours des deux dernières années de médiation, nous avons créé un cadre qui, selon nous, profitera à l'ensemble des marchés de la technologie, en éliminant les contraintes et en rapprochant les intérêts des innovateurs et des metteurs en œuvre : en acceptant de devenir un membre fondateur et un licencié/licencieur, Huawei valide pleinement cette approche. Nous sommes convaincus que cette décision, associée à la qualité de la propriété intellectuelle apportée par Huawei et les autres détenteurs de brevets participants, attirera rapidement d'autres licenciés et éventuellement d'autres détenteurs de brevets. »

Huawei reste ouverte à la conclusion de licences directes avec d'autres entreprises dans le cadre de discussions bilatérales, permettant ainsi aux metteurs en œuvre d'obtenir la licence des brevets Wi-Fi 6 de Huawei soit par le biais de la communauté de brevets Sisvel Wi-Fi 6, soit par une licence directe avec Huawei.

