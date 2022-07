Huawei sa pripája k patentovému združeniu Sisvel Wi-Fi 6 ako zakladajúci člen

ŠEN-ČEN, Čína, 21. júla 2022 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Huawei dnes oznámila, že sa pripojila k patentovému združeniu Sisvel Wi-Fi 6 ako jeden z jeho zakladajúcich členov. Toto nové patentové združenie poskytuje možnosť zdieľania základných patentov štandardu Wi-Fi 6 spoločnosti Huawei a ďalších inovátorov. Spoločnosť Huawei sa zároveň stala držiteľom licencie tohto združenia.

„Spoločnosť Huawei sa teší, že môže zdieľať svoje inovatívne technológie Wi-Fi s týmto odvetvím," povedal Alan Fan, vedúci oddelenia práv duševného vlastníctva spoločnosti Huawei. „Technológie Wi-Fi sa široko využívajú v oblastiach, ako sú spotrebná elektronika, inteligentné domácnosti a priemyselné podniky. Patentové združenie zvýši transparentnosť udeľovania patentových licencií a zníži počet licenčných sporov. Realizátori môžu získať licenciu na všetky patenty v skupine naraz, čo zvyšuje efektívnosť udeľovania licencií a znižuje náklady na ich udeľovanie."

Fan dodal, že spoločnosť Huawei sa dlhodobo zasadzuje za to, aby boli inovácie náležite ohodnotené. Patentové združenia môžu pomôcť spoločnostiam, najmä malým a stredným podnikom, udeľovať licencie na svoje patenty a následne investovať príjmy z licencií do ďalších inovačných aktivít. Spoločnosť Huawei dúfa, že úspešné fungovanie tohto patentového združenia povzbudí viac spoločností, aby investovali do technológií Wi-Fi novej generácie.

Mattia Fogliacco, prezident spoločnosti Sisvel International, uviedol: „Sme nadšení, že môžeme privítať spoločnosť Huawei medzi majiteľmi patentov v našom novom združení. Počas uplynulých dvoch rokov sprostredkovania sme vytvorili rámec, ktorý podľa nášho názoru prinesie prospech celému trhu s technológiami, odstráni napätie a zosúladí záujmy inovátorov a realizátorov: Súhlas spoločnosti Huawei stať sa zakladajúcim členom a držiteľom/poskytovateľom licencie je silným potvrdením tohto prístupu. Sme presvedčení, že to spolu s kvalitou duševného vlastníctva, ktoré poskytla spoločnosť Huawei a ostatní zúčastnení majitelia patentov, rýchlo priláka ďalších držiteľov licencií a prípadne aj ďalších majiteľov patentov."

Spoločnosť Huawei je naďalej otvorená uzatváraniu priamych licencií s ďalšími spoločnosťami prostredníctvom bilaterálnych rokovaní, čím dáva realizátorom možnosť výberu, či získajú licenciu na patenty Wi-Fi 6 spoločnosti Huawei prostredníctvom patentového združenia Sisvel Wi-Fi 6 alebo priamu licenciu so spoločnosťou Huawei.

SOURCE Huawei Technologies Co.,Ltd.