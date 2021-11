Huawei spúšťa otvorené bankové partnerstvo s Neonomics, čím poháňa finančné služby AppGallery

Huawei spolu s Neonomics začali testovať niekoľko funkcií technológie otvoreného bankovníctva v rámci platieb a dátových služieb s vybranými partnermi v Škandinávii a ďalšia v poradí bude Európa.

„Po zvážení mnohých európskych hráčov v oblasti otvoreného bankovníctva sme sa rozhodli spolupracovať so spoločnosťou Neonomics kvôli jej bezkonkurenčnému výkonu platformy API, ako aj jej možnostiam podpory našich partnerov v celej Európe," uviedla Siri G. Børsum, globálna viceprezidentka pre vertikálne financovanie obchodného oddelenia globálneho partnerstva a ekologického rozvoja obchodnej skupiny Huawei Consumer Business Group. „Predovšetkým to bolo kultúrne prispôsobenie, ktoré je v našich partnerstvách prvoradé. Prostredníctvom našej spoločnej vízie a spolupráce poskytneme spotrebiteľom väčší výber a finančnú podporu."

Ochrana osobných údajov a bezpečnosť zostáva pre spoločnosť Huawei prioritou a kľúčovým prvkom spolupráce. Aplikácie integrované s Neonomics získajú bezpečnostné funkcie vrátane pokročilej autentifikácie a kontroly integrity systému, detekcie falošných používateľov a pravidiel lokalizovanej distribúcie a nasadenia služieb Huawei.

„Sme hrdí na to, že môžeme spolupracovať so spoločnosťou Huawei, ktorá výrazne investuje do posilňovania budúcnosti finančných služieb. Máme spoločnú vieru v orientácii na zákazníka a spoluprácu a s našou technickou infraštruktúrou, ktorá je jadrom hodnotovej ponuky, toto partnerstvo posilňuje náš rast v celej Európe a na ďalších kľúčových trhoch. Veríme, že teraz máme k dispozícii všetky stavebné prvky, aby sme mohli ponúknuť rastúcej zákazníckej základni efektívnejší spôsob maximalizácie novej generácie služieb otvoreného bankovníctva" povedal Christoffer Andvig, generálny riaditeľ spoločnosti Neonomics.

O AppGallery

AppGallery je inovatívny ekosystém, ktorý umožňuje vývojárom vytvárať jedinečné prostredie pre spotrebiteľov. Jeho HMS Core umožňuje aplikáciám integráciu do rôznych zariadení a prináša plynulejšie prostredie – súčasť širšej stratégie „1+8+N" v spoločnosti Huawei.

O spoločnosti Neonomics

Spoločnosť Neonomics je inovátorom otvoreného bankovníctva, ktorý spotrebiteľom vracia silu finančných služieb prostredníctvom najpokročilejšieho zjednoteného technologického balíka PSD2 API a mapy pokrytia bankového API v Európe. Spoločnosť spája viac ako 150 miliónov spotrebiteľov s viac ako 2 700 bankami.

Viac informácií o spoločnosti Neonomics nájdete na stránke www.neonomics.io

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1686719/image_1.jpg

SOURCE AppGallery, Huawei