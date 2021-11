Huawei startet Open-Banking-Partnerschaft mit Neonomics und verbessert Finanzdienstleistungen der AppGallery

Die Partnerschaft wird den europäischen AppGallery-Nutzern erweiterte Finanzdienstleistungen bieten, wobei Entwickler Zugang zu den Tools haben, die sie benötigen, um Kunden mit ihren Bankkonten in jeder App zu verbinden, was wiederum schnellere und sichere Zahlungen ermöglicht. Entwickler können über Neonomics direkt hochsichere Datenaggregationsdienste nutzen. Die Anwendung der Open-Banking-Technologie in den Apps dürfte zudem Kosten senken und sowohl Entwicklern als auch Verbrauchern zugute kommen.

Huawei hat gemeinsam mit Neonomics begonnen, mehrere Open-Banking-Funktionen für Zahlungen und Datendienste mit ausgewählten Partnern in den nordischen Ländern zu testen, wobei Europa als nächstes auf dem Programm steht.

„Nachdem wir uns viele der Open-Banking-Akteure in Europa näher angesehen haben, haben wir uns für die Zusammenarbeit mit Neonomics entschieden, da die Leistung der API-Plattform unübertroffen ist und wir damit unsere Partner in ganz Europa unterstützen können", erklärte Siri G. Børsum, Global VP, Geschäftsabteilung Finanzvertikale, globale Partnerschaften und Öko-Entwicklung bei der Huawei Consumer Business Group. „Die kulturelle Ausrichtung ist in unseren Partnerschaften von größter Bedeutung. Durch unsere gemeinsame Vision und Zusammenarbeit werden wir den Verbrauchern mehr Auswahl und finanzielle Möglichkeiten bieten."

Datenschutz und Sicherheit haben für Huawei nach wie vor höchste Priorität und sind ein wesentliches Merkmal der Zusammenarbeit. Apps, die in Neonomics integriert sind, erhalten Sicherheitsfunktionen, darunter erweiterte Authentifizierungs- und Systemintegritätsprüfungen, die Erkennung gefälschter Benutzer und die lokalisierten Bereitstellungs- und Bereitstellungsrichtlinien von Huawei.

„Wir sind stolz darauf, mit Huawei zusammenzuarbeiten, das umfassend in die Zukunft der Finanzdienstleistungen investiert. Beide Unternehmen glauben fest an Kundenorientierung und Zusammenarbeit, und mit unserer technischen Infrastruktur als Kern des Wertversprechens stärkt diese Partnerschaft unser Wachstum in Europa und in anderen Schlüsselmärkten. Wir glauben, dass wir jetzt alle Bausteine haben, um einer wachsenden Kundenbasis ein effizienteres Mittel zur Maximierung von innovativen Open Banking-Dienstleistungen anzubieten", so Christoffer Andvig, CEO von Neonomics.

Informationen zu AppGallery

AppGallery ist ein innovatives Ökosystem, das es Entwicklern ermöglicht, einzigartige Erlebnisse für Verbraucher zu schaffen. Der HMS Core ermöglicht die Integration von Apps über verschiedene Geräte hinweg und sorgt so für ein reibungsloseres Erlebnis - ein Teil der umfassenden „1+8+N"-Strategie von Huawei.

Informationen zu Neonomics

Neonomics ist ein Open-Banking-Innovator, der Verbrauchern mittels des fortschrittlichsten einheitlichen PSD2-API-Tech-Stack und der Bank-API-Abdeckungskarte in Europa die Macht über ihre Finanzdienstleistungen zurückgibt. Das Unternehmen verbindet über 150 Millionen Verbraucher mit über 2.700 Banken.

