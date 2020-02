Huawei stärkt mit den Huawei Mobile Services das alle Szenarien abdeckende Geräte-Ökosystem

Bei seiner Grundsatzrede ging Richard Yu, CEO der Huawei Consumer Business Group, auf die jüngsten Wachstums-Meilensteine ein, die Huawei mit den Huawei Mobile Services (HMS) erreicht hat, und stellte die „HUAWEI AppGallery" vor, Huaweis offizielle Plattform für den Vertrieb von Apps. Richard Yu: „Huawei wird der „All-Scenario Seamless AI Life"-Strategie treu bleiben. Wir werden weiterhin in unsere Edge-Technologien investieren, darunter in Chipsätze, die 5G-Kommunikation, mobile künstliche Intelligenz, Betriebssysteme, Kameras und audiovisuelle Lösungen, um unsere langfristigen Wettbewerbsvorteile auszubauen. Auch sind wir sehr interessiert, weltweit mit Entwicklern zusammenzuarbeiten, um dem Alle-Szenarien-Ökosystem prosperieren zu helfen. Gemeinsam werden wir die Alle-Szenarien-Erfahrung verbessern und hier in immer neue Höhen vorstoßen."

In der komplett verbundenen, intelligenten Welt setzt Huawei sich dafür ein, die Erfahrung mit intelligenten Apps auf seinen Alle-Szenarien-Geräten noch reichhaltiger zu gestalten. Mit dem wachsenden Angebot an Diensten und Inhalten werden die HMS auf Huawei-Geräten eine noch stärker vernetzte Erfahrung ermöglichen. Benutzern wird es möglich sein, mit einer einzelnen HUAWEI-ID nahtlos auf mehrere Geräte zuzugreifen.

Das neue HUAWEI Mate Xs ist ein sehr leistungsstarkes Beispiel für die Fähigkeiten der HMS. Das faltbare Display des HUAWEI Mate Xs bietet sich für eine Vielzahl üblicher Szenarien wie Arbeit, Medienunterhaltung, Games und andere an. Eine Reihe von HMS-Apps ist vorinstalliert, darunter die HUAWEI AppGallery, die Verbrauchern in über 170 Ländern/Regionen reichhaltige, lokalisierte Inhalte bietet. Die HUAWEI AppGallery ist speziell auf faltbare Geräte ausgelegt. Benutzer finden hier Apps, die optimiert wurden, den neuen Formfaktor voll nutzen zu können.

Die nahtlose Konnektivität ermöglichenden HMS spielen eine kritische Rolle dabei, die Umsetzung von Huaweis „1+8+N"-„All-Scenario Seamless AI Life"-Strategie zu beschleunigen. Das Unternehmen heißt Entwickler willkommen, sich an dem Ökosystem zu beteiligen und gemeinsam mit Huawei ein intelligentes Ökosystem zu erarbeiten, das Konsumenten in aller Welt im 5G-Zeitalter Vorteile verschafft.

Informationen zu Huawei Consumer BG

Huaweis Produkte und Dienstleistungen sind in über 170 Ländern verfügbar und werden von einem Drittel der Weltbevölkerung genutzt. In den USA, Deutschland, Schweden, Russland, Indien und China sind vierzehn Forschungs- und Entwicklungszentren eingerichtet worden. Huawei Consumer BG ist eine von Huaweis drei Geschäftssparten und steht für Smartphones, PCs und Tablets, Wearables, Cloud-Dienste und mehr. Huaweis weltweites Netz baut auf über 32 Jahren Expertise in der Telekommunikationsbranche auf und ist darauf ausgerichtet, Konsumenten in aller Welt die neuesten technologischen Fortschritte verfügbar zu machen.

Weitere Informationen finden Sie unter http://consumer.huawei.com.

