Huawei Tong Wen: 6G potrebuje na pretvorenie mobilného priemyslu skutočnú inováciu

VALENCIA, Španielsko, 6. septembra 2024 /PRNewswire/ -- Na konferencii IEEE PIMRC, ktorá sa konala 4. septembra 2024, prezentoval Dr. Tong Wen, technický riaditeľ Huawei Wireless, svoje názory na smerovanie vývoja v oblasti 6G. V príhovore pod názvom „Architektonický rámec pre A-RAN a A-Core" Dr. Tong Wen zdôraznil: „6G nebude len jednoduchou inováciou 5G, mala by integrovať revolúciu AI za posledných 20 mesiacov, aby sa zmenila podoba bezdrôtového priemyslu a posunula sa na ďalšiu úroveň."

Dr. Tong Wen, Huawei Wireless CTO

5G je úspechom a 6G je na dobrej ceste. Dr. Tong Wen opísal časový harmonogram štandardu 6G. Prvá diskusia o štandarde 6G sa začne v 3GPP v roku 2025 a prvá verzia štandardu 6G bude zmrazená v roku 2030. Stručne povedané, po 6 rokoch bude zavedený globálny štandard 6G a ekosystém mobilného priemyslu bude pripravený ísť na trh.

6G je však dlhodobý plán, jeho technológia a štandard by mali podporovať inovácie počas ďalšej dekády od roku 2030 do roku 2040. Z investičného hľadiska by mala mať technológia 6G tiež dlhú životnosť, takže nejde o repliku technológie 5G, ale prírastkovou generáciou bezdrôtového pripojenia.

Dr Tong Wen na konferencii rozpracoval smerovanie štandardizácie 6G a inovácie, ktoré podporujú štandardizáciu 6G.

Po prvé, 6G je skutočným generačným prelomom v technológii

V súčasnosti revolúcia AI zásadne mení každý aspekt našej práce a života, preto by 6G rozhodne malo zohľadniť vznikajúcu revolúciu AI, ktorá sa deje teraz a ďalej v budúcnosti. Preto musíme znovu preskúmať nové možnosti a potenciál pre mobilný priemysel na obdobie do roku 2030 a neskôr. Preto by sa štandard 6G, kľúčové technológie a sieťová architektúra mali nanovo zadefinovať na základe aplikačných scenárov a požiadaviek od roku 2030 do roku 2040.

Štandard 6G musí prijať prevratné technológie, aby umožnil skutočné generačné zlepšenie funkcií. Konkrétne, pokiaľ ide o základnú sieť, RAN a terminály, každodenný štandard 3GPP 6G musí zahŕňať pôvodné technológie a hlavné funkcie vzdušného rozhrania, aby sa výrazne zlepšil výkon siete a úspora energie, zabezpečil sa 10 až 30-krát lepší používateľský zážitok, dosiahlo 3 krát viac vnútornej spektrálnej účinnosti a energetickej účinnosti.

Stručne povedané, 6G nie je pokračovaním alebo aktualizáciou technológií 5G, ani ďalší spôsob implementácie 5G. 6G je úplne novou generáciou schopností, ktorá by mala vytvárať pre spotrebiteľov nové hodnoty.

Po druhé, 6G by malo prijať revolúciu AI s OOM Quantum Leap

Pred dvadsiatimi rokmi bol internet prostriedkom, ktorý umožňoval vývoj najnovších technológií. Bezdrôtový priemysel prijal internet a dosiahol obrovský obchodný úspech. Dnes sa stáva hybnou silou najnovších technológií umelá inteligencia. Niet pochýb o tom, že 6G by ju malo zahŕňať. Proces štandardizácie 3GPP 6G teda musí plne stráviť prevratné zmeny technológií AI.

Na strane základnej siete pomocou technológie založenej na Agentic-AI na prepracovanie 6G-Core, aby sme dosiahli jej plnú automatizáciu vrátane generovania, prevádzky a údržby. 6G-Core je nový SBA, ktorý presahuje rámec 5G na podporu primitívnych schopností 6G AI, snímania a NTN.

Na strane RAN budú v rokoch 2030-2040 hlavnými aplikáciami AI AGI a stelesnenú AI. Priemysel musí ďalej študovať AGI a stelesnenú AI, nielen súčasnú generatívnu AI. Preto je príliš skoro robiť závery o dizajne vzdušného rozhrania 6G o tom, ako podporovať 6G AI.

a stelesnenú AI. Priemysel musí ďalej študovať AGI a stelesnenú AI, nielen súčasnú generatívnu AI. Preto je príliš skoro robiť závery o dizajne vzdušného rozhrania 6G o tom, ako podporovať 6G AI. Na strane UE musia 6G UE podporovať funkciu „Full AI". Transformácia 6G z technológií 5G bude náročná, ak sa 6G UE nedokáže prispôsobiť rýchlemu rozvoju AI a snímacích schopností od roku 2030 do roku 2040.

Po tretie, architektúra 6G by sa mala neustále inovovať, aby vytvárala väčší trh

5G v posledných rokoch dokázala svoj úspech na trhu a technológia 5G sa vyvíja na 5G-Advanced. V nasledujúcich 5 a viac rokoch môžu 5G a 5G-Advanced splniť požiadavky zákazníkov, pričom budú operátorom naďalej poskytovať hodnotu a chrániť ich investície do 5G.

Technológie 6G by sa preto nemali prekrývať a duplikovať s 5G, ani konkurovať trhovému priestoru 5G a investíciám operátorov. Namiesto toho by technológie 6G mali vytvárať pre odvetvie inovatívne hodnoty a rozširovať trhový priestor pre mobilný priemysel.

Jednoduché opätovné použitie architektúry siete 5G bez generačných a základných inovácií obmedzí snahu a predstavivosť mobilného priemyslu pustiť sa do inovácií v ére 6G. Konkrétne, opätovné použitie základnej siete 5G bude brzdiť inovácie v oblasti AI.

Po štvrté, používateľské zariadenie 6G si vyžaduje prelom

Prelom v koncových technológiách je pre vývoj mobilných zariadení kľúčovým, ak nie jediným faktorom. V roku 2007 umožnili telefóny iPhone rozvoj mobilného širokopásmového odvetvia s fenomenálnym trhovým úspechom. Je ťažké si predstaviť, že aj po roku 2030 budú mobilný priemysel poháňať smartfóny.

Preto je potrebné priniesť inovácie v koncových technológiách v systéme 6G a ten musí byť pripravený pre koncové zariadenia v ére 6G.

Na záver Dr. Tong Wen ďalej objasnil vzťah medzi 5G a 6G: „6G musí byť inovatívna generačná technológia, nielen jednoduché rozšírenie technológie 5G. Aktuálne sa nasadenie 5G rozširuje po celom svete a súčasný dopyt a požiadavky na trhu môže uspokojiť 5G-Adavanced. To ochráni investície operátorov a bude umožní ďalšie rozširovanie trhového priestoru. Duplikovať 5G technológie pre 6G by bolo v podstate pseudo-6G, a neprinieslo by to najlepšie využitie investícií pre operátorov. Nemali by sme podceňovať možnosti 5G-Advanced pre súčasný trh, ale nemali by sme podceňovať ani potenciál 6G."

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2498236/huawei_wireless.jpg