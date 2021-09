SHENZHEN, Chiny, 27 września 2021 r. /PRNewswire/ -- Podczas HUAWEI CONNECT 2021 odbyła się sesja poświęcona branży usług internetowych, której temat przewodni brzmiał „Huawei umożliwia transformację współpracy między dostawcami usług internetowych a rozwojem usług zarządzanych". Sesja była transmitowana na całym świecie i odbyła się z udziałem liderów z branży ICT, partnerów globalnych i renomowanych konsultantów biznesowych. Wspólnie uczestnicy zastanawiali się, jak transformacja w zakresie usług B2B i hostingu w branży usług internetowych może wspomóc rozwój biznesu i pomóc w budowaniu nowoczesnych centrów danych. Podczas sesji firmy Huawei i GlobalData opublikowały Białą księgę na temat łączności internetowej 3.0, która zawiera analizę trendów w branży, typowych oczekiwań klientów i architektury sieci w przyszłości, skupiając się na architekturze aplikacji i architekturze technicznej. Biała księga ma wytyczyć kierunek planowania i projektowania sieci klienta i pomóc w budowaniu nowej ery łączności optycznej.

Chen Banghua, wiceprezes Enterprise Business Group Huawei i kierownik działu ds. marketingu wśród operatorów i rozwiązań sprzedażowych działalności globalnej Huawei, wyraził oczekiwania Huawei dotyczące współpracy B2B między dostawcami usług internetowych (ISP) i przewidywania co do rozwoju rynku dostawców usług zarządzanych (MSP). Przedstawił on również strategie i oferty produktów Huawei przewidziane dla branży, a także rozwiązania, jakie Huawei może zapewnić, aby pomóc ISP i MSP w rozwijaniu możliwości w zakresie cyfryzacji, rozwiązań chmurowych i świadczenia usług.

Przy obecnym trendzie polegającym na przechowaniu przedsiębiorstw na usługi w chmurze coraz więcej ISP staje się dostawcami usług zarządzanych, a same MSP zmierzają w kierunku świadczenia usług hostingowych w oparciu o chmurę. W przemówieniu inauguracyjnym poświęconym oferowanemu przez Huawei rozwiązaniu Cloud Campus dla MSP Daniel Column Kirk, wiceprezes ds. strategii działu Carrier Partner Business Huawei, omówił trendy rynkowe w zakresie usług hostingowych i sieci korporacyjnych zarządzanych w chmurze. Przemówienie stało się również okazją do promowania platformy Huawei CloudCampus – skalowalnego, zintegrowanego i elastycznego rozwiązania hostingowego dla MSP.

Kolejne warte wspomnienia przemówienie wygłosił Pasi Heikkinen, właściciel usług globalnych Viria Security Oy z Finlandii. Jego przemówienie zatytułowane „Innowacje z wykorzystaniem rozwiązania CloudCampus firmy Huawei" posłużyło do omówienia innowacji wprowadzonych przez firmę Viria w zakresie analizy danych, cyfryzacji usług, cyberbezpieczeństwa i pracy zdalnej, a także przedstawienia, w jaki sposób firma wykorzystała CloudCampus firmy Huawei do budowania ukierunkowanej na przyszłość zautomatyzowanej i inteligentnej sieci korporacyjnej o dużej wydajności. Pasi Heikkinen powiedział: „Rozwiązanie CloudCampus firmy Huawei zapewnia kompletny zbiór wysoce konkurencyjnych urządzeń sieciowych. Obsługuje WiFi 6 i technologie przełączania o dużej wydajności, a także zapewnia ujednolicone zarządzanie chmurą i świadczenie usług. Ponadto rozwiązanie oferuje przełomowe narzędzia do rozwiązywania problemów z systemami telemetrycznymi i sztuczną inteligencją, aby usprawnić działanie sieci".

Coraz więcej przedsiębiorstw przechodzi na hostowane przechowywanie danych, aby skupić się na działalności, ograniczyć koszty IT i spełnić zmieniające się wymogi dotyczące usług. Huang Dachuan, dyrektor ds. IT Enterprise Business Group Huawei, wygłosił przemówienie zatytułowane „Rozwiązanie StaaS dla MSP pomoże klientom MTDC/MSP osiągnąć sukces biznesowy", podczas którego omówił sposoby, w jakie rozwiązanie STaaS Huawei może pomóc MSP w poszerzaniu zakresu ich działalności, udoskonalić zarządzanie, ograniczyć koszty i podnieść wydajność. Przedstawił również dostosowane do potrzeb MSP rozwiązanie STaaS Huawei, które zapewnia szeroki zasięg i łatwe zarządzanie, jednocześnie pozwalając na ograniczenie kosztów.

Christophe Voisin, prezes CRT Informatique, opowiedział historię, w której firma stworzyła centrum danych do hostingu danych i aplikacji klientów, wykorzystując do tego budynek zamku. Kompleksowe rozwiązanie centrów danych Huawei przyczyniło się do szybkiej budowy i uruchomienia centrum danych.

Infrastruktura jest ważna dla dynamicznie rozwijającego się internetu. Stanowi ona podstawę oprogramowania internetowego, platform w chmurze, centrów danych, wymiany informacji i dostępu użytkownika, które odpowiadają za produkcję treści, przechowywanie, dystrybucję i transmisję w internecie. Huawei może poszczycić się kilkudziesięcioletnią praktyką techniczną w branży, a GlobalData prowadzi szeroko zakrojone badania w dziedzinie ICT. Podczas sesji Li Hongbo, prezes Huawei Internet Services Business, oraz przedstawiciele GlobalData, wspólnie opublikowali Białą księgę na temat łączności internetowej 3.0, która omawia trendy w rozwoju połączeń internetowych. W celu przekształcenia swojej łączności operatorzy i ISP wdrażają technologie łączności internetowej 3.0 na ostatnim etapie dostawy do odbiorcy końcowego, aby zmniejszyć przeciążenie sieci i zapewnić wyższą jakość połączeń lokalnych. Wraz z tą aktualizacją pojawiają się nowe aplikacje z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej, wideo 8K ultra-HD i gry w chmurze, oferując użytkownikom bardziej spersonalizowane usługi.

Huawei prowadzi HUAWEI CONNECT 2021 online od 23 września do 31 października. Tematem przewodnim tegorocznego wydarzenia jest Dive into Digital – zanurzenie się w technologii cyfrowej. Podczas tegorocznej konferencji zaprezentowane zostaną praktyczne zastosowania technologii, takich jak rozwiązania w chmurze, sztuczna inteligencja i 5G we wszystkich branżach, a także sposoby, dzięki którym organizacje o różnym charakterze i wielkości staną się bardziej wydajne, wszechstronne i odporne na zmiany sytuacji gospodarczej.

Więcej informacji można uzyskać od naszego lokalnego zespołu lub na stronie https://www.huawei.com/en/events/huaweiconnect

Related Links

www.huawei.com/cn



SOURCE Huawei