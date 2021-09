Huawei umožňuje transformaci podnikových internetových služeb

ŠEN-ČEN, Čína, 27. září 2021 /PRNewswire/ -- Dnes se na konferenci HUAWEI CONNECT 2021 konalo zasedání o odvětví internetových služeb, jehož hlavním tématem bylo, jak společnost Huawei transformuje internetové služby pro firmy. Na událost se mohli podívat lidé z celého světa a přilákala přední poskytovatele internetu, globální partnery a renomované obchodní konzultanty. Účastníci společně zkoumali, jak může transformace firemních a hostingových služeb pomoci podpořit růst podniků a vybudovat nejmodernější datová centra. Během zasedání vydaly společnosti Huawei a GlobalData bílou knihu o internetu 3.0, která analyzuje trendy v odvětví, typické požadavky zákazníků a budoucí síťovou architekturu se zaměřením na aplikační a technickou architekturu. Cílem bílé knihy je poskytnout zákazníkům vodítko při plánování a navrhování sítí a pomoci vybudovat novou éru plně optického připojení.

Čchen Pang-chua, viceprezident skupiny Huawei Enterprise Business Group a prezident oddělení marketingu a prodeje globální podnikové divize společnosti Huawei, prozradil, jaká jsou očekávání společnosti Huawei v oblasti B2B podnikání poskytovatelů internetových služeb a jak se budou vyvíjet poskytovatelé spravovaných služeb (MSP). Představil také strategie a produktová portfolia společnosti Huawei pro toto odvětví, jakož i řešení, která může společnost Huawei poskytnout poskytovatelům internetových a spravovaných služeb, aby jim pomohla rozšířit jejich schopnosti v oblasti digitalizace, přechodu do cloudu a poskytování služeb.

Se současným trendem cloudifikace podniků se stále více poskytovatelů internetových služeb mění na poskytovatele spravovaných služeb a provideři se snaží poskytovat hostingové služby založené na cloudu. Daniel Column Kirk, strategický viceprezident obchodního oddělení Huawei Carrier Partner Business, ve svém hlavním projevu týkajícím se řešení Huawei CloudCampus for MSP Solution nastínil trendy na trhu hostingových služeb a cloudově spravovaných kampusových sítí. Využil také příležitosti k propagaci platformy Huawei CloudCampus – škálovatelného, integrovaného a flexibilního řešení hostingových služeb pro MSP.

Dalším významným řečníkem byl Pasi Heikkinen z finské společnosti Viria Security Oy. Ve svém projevu nazvaném „Inovace s řešením Huawei CloudCampus" vysvětlil inovace společnosti Viria v oblasti analýzy dat, digitalizace služeb, kybernetické bezpečnosti a práce na dálku a také to, jak společnost využila řešení Huawei CloudCampus k vybudování vysokokapacitní, automatizované a inteligentní sítě kampusu orientované na budoucnost. Pasi Heikkinen řekl: „Řešení CloudCampus od společnosti Huawei přináší kompletní sadu vysoce konkurenceschopných síťových zařízení. Podporuje Wi-Fi 6 a výkoné switchingové technologie a nabízí možnost jednotné správy cloudu a poskytování služeb. Řešení navíc poskytuje špičkové nástroje pro řešení problémů vybavené telemetrií a umělou inteligencí, které zlepšují provoz sítě."

Stále více podniků využívá hostovaná úložiště, aby se mohly soustředit na podnikání, snížit náklady na IT a splnit měnící se požadavky zákazníků. Chuang Ta-čchuan, technický ředitel divize Enterprise Business Group společnosti Huawei, přednesl projev s názvem „Řešení STaaS pro MSP pomáhá zákazníkům MTDC/MSP dosáhnout obchodního úspěchu", ve kterém se zabýval tím, jak může řešení STaaS společnosti Huawei pomoci MSP rozšířit hranice jejich podnikání, zlepšit řízení, snížit náklady a zvýšit efektivitu. Představil také řešení STaaS společnosti Huawei, které je přizpůsobeno poskytovatelům spravovaných služeb na míru a poskytuje široké pokrytí a snadnou správu při zachování nízkých nákladů.

Christophe Voisin, prezident společnosti CRT Informatique, se podělil o to, jak společnost využila architekturu Huawei k vybudování datového centra pro umístění dat a aplikací zákazníků. K rychlé výstavbě a nasazení datového centra společnosti přispělo komplexní řešení datového centra od společnosti Huawei.

Infrastruktura je pro náš rychle se rozvíjející internet zásadní. Je páteří pro software internetových aplikací, cloudové platformy, datová centra, výměnu informací a přístup uživatelů, přičemž zajišťuje produkci, ukládání, distribuci a přenos obsahu na internetu. Společnost Huawei se může pochlubit desítkami let zkušeností v oboru a společnost GlobalData provedla rozsáhlý výzkum v oblasti ICT. Během zasedání Li Chung-po, prezident divize internetových služeb společnosti Huawei a zástupci společnosti GlobalData společně vydali bílou knihu o internetové konektivitě 3.0, která se zabývá trendy vývoje internetového připojení.

Operátoři a poskytovatelé internetových služeb zavádějí v rámci transformace své konektivity technologie internetu 3.0 na poslední míli, aby snížili přetížení sítě a poskytli kvalitnější připojení na místě. S tímto upgradem přicházejí i nové aplikace, jako je rozšířená a virtuální realita, video v rozlišení 8K ultra HD a cloudové hry, které uživatelům přinášejí více personalizovaných služeb.

Společnost Huawei pořádá konferenci HUAWEI CONNECT 2021 online od 23. září do 31. října. Tématem letošního ročníku je „Dive into Digital", neboli ponoření se do digitalizace. Budeme se zabývat praktickým využitím technologií, jako je cloud, umělá inteligence a 5G, ve všech odvětvích a tím, jak mohou různé organizace zefektivnit svou činnost, nabízet širší škálu služeb a nakonec i zvýšit svou odolnost na cestě k hospodářskému oživení.

Pro více informací kontaktujte náš místní tým nebo se podívejte na https://www.huawei.com/en/events/huaweiconnect

