Huawei veröffentlicht NetX 2025 White Paper

Laut Peng treten mit dem beschleunigten Wandel zu einer intelligenten Gesellschaft alle Branchen in das digitale Zeitalter ein, in dem die IKT-Infrastruktur eine entscheidende Rolle in der digitalen Wirtschaft spielen wird. Eine zielgerichtete Netzplanung für alle Service-Szenarien ist der Schlüssel zum neuen Wachstum der Betreiber. Bei der Zielnetzplanung, die auf den geschäftlichen Erfolg abzielt, muss die Industrie mit dem Wesen des Geschäfts vor Augen handeln. Die Telekommunikationsnetze werden sich zwangsläufig stark verändern, um sich an neue Service- und Technologieanforderungen anzupassen. Daher müssen die Betreiber heute gezielte Netzpläne erstellen, um morgen neue Chancen zu nutzen.

Während seiner Keynote teilte Peng die Vision von Huawei für das Zielbetreibernetz des Jahres 2025. Aus der Perspektive des geschäftlichen Erfolgs und der technologischen Fähigkeiten muss das Zielnetzwerk nach Ansicht von Huawei fünf Merkmale aufweisen: Gigabit Anywhere, Ultra- Automation, Intelligent Multi-Cloud Connection, Differentiated Experience und Environment Harmony.

Gigabit Anywhere ist für Zielnetzwerke unerlässlich, um digitale Dienste für Benutzer bereitzustellen. Gigabit-Netzwerke sind das Fundament, auf dem ein Unternehmen, eine Stadt und sogar die Wirtschaft eines Landes wachsen können. Gigabit-Konnektivität ist die grundlegendste Voraussetzung für Fertigungsanwendungen wie VR und AR, Industriekamera und Produktionsdatenerfassung.

Ultra-Automation ist essentiell für Zielnetze mit intelligentem O&M. Mit dem massiven Einsatz von 5G und der Einführung von Digitalisierungsdiensten durch immer mehr Betreiber nimmt der Umfang und die Komplexität von Netzwerken exponentiell zu. Betreiber müssen die Ultra-Automatisierung durch den Einsatz von Big Data und intelligenten Technologien ermöglichen. Bedienernetzwerke können einen größeren Wert schaffen, indem sie komplexe Aufgaben intelligent automatisieren und die menschliche Arbeit vereinfachen.

Intelligent Multi-Cloud Connection schafft eine Zielnetzplattform für die Service-Aggregation. Nach Jahren der Entwicklung hat sich die Cloud-Technologie von der traditionellen IT zum Cloud Computing und dann zur Cloud Native entwickelt. Die digitale Transformation von Unternehmen hat dazu geführt, dass IT-Systeme Cloud-basiert werden. Eine Multi-Cloud-Anbindung ist nun unerlässlich, um die Anforderungen an Kostenkontrolle, Service-Zuverlässigkeit und Multi-Cloud-Disaster-Recovery zu erfüllen. Diese Veränderungen haben neue Anforderungen für intelligente Multi-Cloud-Verbindungen hervorgebracht und den Betreibern neue Möglichkeiten zur Entwicklung von Cloud-Netz-Konvergenzdiensten eröffnet.

Differentiated Experience ist der Schlüssel, damit Zielnetzwerke den Geschäftserfolg ermöglichen. Die Essenz der Benutzererfahrung ist das Geschäft, und die Essenz des Geschäfts ist die Monetarisierung. Immer mehr Praxen haben bewiesen, dass ein differenziertes Erlebnis ein Premium schaffen kann. Im Unternehmens- und Behördenmarkt sind Börsen beispielsweise bereit, für eine um 1 ms geringere Netzwerklatenz die 10-fache Miete zu zahlen. Für Betreiber bedeutet ein differenziertes Erlebnis, dass sie sowohl ein Best-Effort-Erlebnis als auch ein deterministisches Erlebnis bieten. Ein gutes Erlebnis kann die persönlichen Bedürfnisse der Nutzer befriedigen, und ein differenziertes Erlebnis ist der Punkt, an dem Betreiber neuen Wert gewinnen.

Environment Harmony ist das Bekenntnis des Zielnetzwerks zur sozialen Verantwortung und ist Teil der nachhaltigen Entwicklungsstrategie führender Betreiber weltweit. Die Betreiber müssen kontinuierlich innovative Produkte und Technologien entwickeln, um Energie zu sparen, Emissionen zu reduzieren und eine Kreislaufwirtschaft zu entwickeln. Sie sollten auch die Akteure der Branche zur Zusammenarbeit anspornen, um eine kohlenstoffarme Gesellschaft aufzubauen, indem sie umweltfreundliche Verbindungen, Dienste, O&M und Anwendungen durch Innovationen in den Bereichen Ausrüstung, Energie, Netzeinsatz, Rechenzentren, Betrieb und Anwendungen ermöglichen.

Das NetX 2025 White Paper, das auf dem Briefing vor der MWCS veröffentlicht wurde, erläutert den Ansatz von Huawei für die Zielnetze der Betreiber, einschließlich der Treiber von NetX 2025, des GUIDE-Modells, das NetX 2025 charakterisiert, Empfehlungen zur Entwicklung von NetX 2025 und wichtiger innovativer Technologien für 2025.

Zum Abschluss seiner Rede sagte Peng, dass das GUIDE-Modell von NetX 2025 für Betreiber das Verständnis und die Vision von Huawei für die zukünftigen Netzwerke und die Serviceentwicklung der Betreiber repräsentiert. Huawei ist bestrebt, mit Betreibern und Branchen zusammenzuarbeiten, um zukunftsorientierte Zielnetzwerke zu erforschen und aufzubauen und bis 2025 geschäftliche Erfolge zu erzielen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1440600/image1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1440598/image2.jpg

SOURCE Huawei